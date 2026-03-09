Im Kino ein riesiger Flop, aber bei Amazon Prime seit über einer Woche einer der beliebtesten Filme

Dieser Sci-Fi-Film konnte nur knapp 100 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einnehmen, doch bei Amazon Prime Video wird er gerade zum großen Streaming-Hit.

Es ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen: Filme, die im Kino völlig untergingen, erleben eine Art zweiten Frühling, wenn sie die Streaming-Programme von Netflix, Amazon Prime Video und Co. erreichen.

So geschieht es nun auch mit dem Sci-Fi-Thriller The Creator, der 2023 in den weltweiten Kinos anlief und dort zur großen finanziellen Enttäuschung wurde. In den Prime Video-Charts in Deutschland findet er sich nun bereits seit einer Woche auf den vorderen Plätzen.

Sci-Fi-Thriller The Creator erobert die Charts von Amazon Prime Video: Vom Kino-Flop zum Streaming-Hit

The Creator spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Los Angeles durch eine Atombombe zerstört wurde. Der Kampf zwischen den Menschen und den eigentlich zu ihrem Schutz geschaffenen KI-Mächten hat seitdem viele Opfer gefordert.

Eines Tages wird der Special-Forces-Agent Joshua (John David Washington) damit beauftragt, denjenigen zu töten, der für die Schöpfung der künstlichen Intelligenz verantwortlich zeichnet: den "Creator". Doch was sie im Herz des KI-Gebiets statt einer gefährlichen Waffe vorfinden, ist das kleine Mädchen Alphie (Madeleine Yuna Voyles). Liegt das Schicksal der Welt in ihren Händen?

Die Regie für The Creator übernahmt Gareth Edwards, der zuvor unter anderem in Rogue One: A Star Wars Story in epische Sci-Fi-Welten abtauchte. Sein eigens von ihm geschriebener postapokalyptischer Thriller kam jedoch nicht ganz so gut an wie das Spin-off der Sternensaga. Gegen ein üppiges Budget von rund 80 Millionen US-Dollar konnte der Film laut Box Office Mojo weltweit nur knapp 104 Millionen wieder einspielen. Ein bitterer finanzieller Flop.

Der Sci-Fi-Kracher The Creator steht auf Platz 3 der Charts bei Amazon Prime Video

Bei der Moviepilot-Community kommt der Film immerhin auf eine solide Wertung von 6,6 von 10 Punkten bei über 1.500 Stimmen. Bei Rotten Tomatoes stemmt The Creator einen Score von 67 Prozent positiver Kritiken gegen einen Audience-Score von 75 Prozent.

Das dürfte mitunter auch der Grund sein, warum der Film seit über einer Woche nicht aus den deutschen Streaming-Charts bei Prime Video wegzudenken ist. The Creator ist am 28. Februar im Amazon-Programm gestartet und konnte sich seitdem auf den ersten Plätzen halten. Aktuell steht der Film noch immer auf Platz 3.

Das sind die aktuellen Film-Charts bei Prime Video (Stand: 9. März 2026):

