Im Kino ein riesiger Flop, aber bei Netflix einer der beliebtesten Filme: Vergessener Kriegsfilm-Thriller für Fans der Bourne-Reihe

In den Netflix-Charts hat sich ein Kriegsfilm-Thriller mit Matt Damon auf die vordersten Plätze gekämpft und wird direkt War Machine und Barbara - Becoming Shirin David gefährlich.

Die Netflix-Charts werden aktuell vom neuen Dokumentarfilm Barbara - Becoming Shirin David, der online bereits für große Diskussionen sorgt, sowie dem ehemaligen Spitzenreiter War Machine mit Reacher-Star Alan Ritchson auf den ersten beiden Plätzen dominiert. Dicht dahinter findet sich jedoch gleich eine Handvoll vergessener Hollywood-Filme, zu denen auch ein Kriegsfilm-Thriller mit Matt Damon gehört. Er ist perfekt für Fans der Jason Bourne-Reihe: Green Zone.

Green Zone mit Matt Damon erobert Netflix-Charts: Darum geht es in dem Kriegsfilm-Thriller

In Green Zone schlüpft Matt Damon in die Rolle des US-Offiziers Roy Miller, der mit seiner Einheit in die irakische Wüste abkommandiert wird, um dort nach Massenvernichtungswaffen zu suchen. Dafür müssen sich die Sicherheit der sogenannten Green Zone in Bagdad verlassen und geraten in ein gefährliches Feld, das mit Minen und Sprengfallen übersät ist. Schon bald kommen sie in der Wüste jedoch hinter eine große Verschwörung.

Der Film wurde von Paul Greengrass inszeniert, mit dem Matt Damon bereits an drei Filmen der Jason Bourne-Reihe zusammenarbeitete. Nur Die Bourne Identität wurde von Doug Liman inszeniert, danach nahm Greengrass bei der Action-Thriller-Reihe auf dem Regiestuhl Platz. Nicht nur deswegen wirkt Green Zone wie ein nicht allzu weit entfernter Bourne-Cousin: Auch inhaltlich und inszenatorisch ist der Film der perfekte Ersatz für alle Bourne-Fans.

Green Zone ist 2010 in den Kinos gestartet und kam weltweit allerdings gerade einmal auf ein Einspielergebnis von rund 113 Millionen US-Dollar gegen ein üppiges Budget von rund 100 Millionen (via Box Office Mojo ). Bei der Moviepilot-Community hält Green Zone dagegen eine solide Wertung von 6,8 bei über 7.000 Stimmen. In den Netflix-Charts steht der Kriegsfilm-Thriller aktuell auf Platz 3 neben folgenden Titeln (Stand: 18. März 2026):

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