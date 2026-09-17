Im Kino ein riesiger Flop, aber jetzt in 55 Ländern auf Platz 1 im Streaming-Abo

Auf HBO Max streamt jetzt schon einer der größten Kinoflops des Jahres und geht dort weltweit durch die Decke. In 55 Ländern konnte der Film die Spitze der Charts erobern.

Es lässt sich mittlerweile fast schon ein Muster erkennen, da dieses Jahr zum wiederholten Mal ein kolossaler Kinoflop einen zweiten Frühling auf den Streaming-Plattformen erlebt. Bereits Masters of the Universe spielte an den Kinokassen nur kaum eine Rolle und brach zwei Monate später sämtliche Rekorde bei Prime Video. Auch Supergirl blieb an den Kinokassen deutlich hinter den Erwartungen und dominiert nun weltweit die Charts bei HBO Max.

Auch in Deutschland ist Supergirl die Nummer 1 bei den Film-Charts

In Supergirl wird die Geschichte der bereits in James Gunns Superman eingeführten Kara-Zor-El weitererzählt. Auch sie besitzt die übermenschliche Stärke ihres Cousins, sucht jedoch noch verzweifelt nach ihrem Platz im Universum und ertränkt die Dämonen ihrer Vergangenheit im Alkohol. Als ihr Hund Krypto tödlich verletzt wird, begibt sie sich erstmalig mit Verbündeten auf die Suche nach dem Hundeschänder.

Auf HBO Max ist der Film laut Flixpatrol derzeit in 55 Ländern an der Spitze der Film-Charts. Auch in Deutschland befindet sich der Film derzeit auf dem ersten Platz.

So sehen die Film-Charts von HBO Max aktuell aus (Stand: 17. September 2026):

Wie geht es in James Gunns DCU weiter?

Bevor nächsten Sommer in Superman: Man of Tomorrow die Geschichte rund um Kal-El und Kara-Zor-El weitererzählt wird, startet bereits am 22. Oktober der Superhelden-Horror Clayface aus dem Hause DC in den Kinos.

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. Starten

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