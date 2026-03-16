Im Kino ein riesiger Flop, aber jetzt Platz 1 bei Amazon Prime: Vergessenes Fantasy-Abenteuer von einem extrem kontroversen Regisseur

Die Amazon Prime-Charts dominiert gerade ein Fantasy-Abenteuer mit Jason Statham. Im Kino entwickelte sich der Film eines umstrittenen deutschen Regisseurs zum Mega-Flop.

Amazon Prime verheißt späten Ruhm. Das galt kürzlich etwa für einen Sci-Fi-Thriller, der sich nach seinem Kino-Flop in den Charts des Streamers durchsetzte. So erging es jetzt auch einem Fantasy-Misserfolg mit Jason Statham aus den frühen 2000ern: Uwe Bolls Schwerter des Königs - Dungeon Siege steht jetzt auf Platz 1.

Fantasy-Flop erobert Amazon Prime: Uwe Boll schickt Jason Statham auf Rache-Trip

Schwerter des Königs basiert auf dem Videospiel Dungeon Siege von 2002 und übernimmt auch dessen Hintergrundgeschichte: Das Königreich Ehb wird von den wilden Kreaturen der Krug heimgesucht, die zu Beginn auch das Dorf der Hauptfigur verheeren. Farmer (Statham) verliert bei der Attacke seinen Sohn Zeph (Colin Ford). Seine Frau Solana (Claire Forlani) wird von den Angreifern entführt. Verzweifelt setzt der Bauer ihnen nach und versucht, sie zu retten.

Schaut hier den englischen Trailer zu Schwerter des Königs:

In the Name of the King - Trailer (English) HD 1080p

Schwerter des Königs ist eine Regiearbeit des deutschen Filmemachers Uwe Boll, der in Kritikerkreisen seit Jahren stark umstritten ist. Der Regisseur hinter Filmen wie Postal, Far Cry oder Auschwitz gilt manchen als völlig geschmack- oder talentlos. Entsprechend lesen sich auch viele Kritiken zu seinem Fantasyfilm, der bei Rotten Tomatoes nur auf 4 Prozent kommt. Der Hollywood Reporter etwa attestiert dem ihm ein "grauenhaftes Drehbuch und unfähige Regie".

Bei solchen Urteilen ist es vielleicht kein Wunder, dass Bolls Film auch an den Kinokassen scheiterte: Bei einem Budget von 60 Millionen US-Dollar nahm er weltweit lediglich 13 Millionen wieder ein, wie Slashfilm schreibt. Nichtsdestotrotz scheint es viele Zuschauer:innen zu geben, die dem Film 19 Jahre nach dem Start einiges abgewinnen können – oder sich zumindest viel von ihm versprechen. Anders ist sein später Ruhm bei Amazon Prime nicht zu erklären.

So sehen aktuell die Amazon Prime-Charts aus:

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