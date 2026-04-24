Im Kino floppte dieser Action-Thriller mit Mega-Stars, aber bei Amazon Prime ist er jetzt seit Wochen an der Spitze

Seit dem Streaming-Release Anfang des Monats dominiert ein Action-Thriller die Amazon Prime-Charts. Dank Star-Power und Parallelen zu Meisterwerken wie Heat ist das nicht überraschend.

Im Kino ist der Action-Thriller Crime 101 mit den Superstars Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Shutter Island) und Halle Berry (John Wick: Kapitel 3) an Bord ziemlich untergegangen. Nach dem ziemlich schnellen Streaming-Start am 1. April im Amazon Prime-Abo erweist sich der Film jetzt aber als Dauerbrenner. Schon wochenlang steht Crime 101 an der Spitze.

Streaming-Hit bei Amazon Prime: Darum geht es im Action-Thriller Crime 101

Im Film von Regisseur Bart Layton (American Animals) spielt Hemsworth den Meisterdieb James Davis, der in Los Angeles einen genialen Heist nach dem anderen ausübt. Als er eines Tages einen klitzekleinen Fehler macht, nimmt der Detective Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) seine Spur auf. Daneben stehen beide Männer in Kontakt mit der undurchsichtigen Versicherungsmaklerin Sharon Combs (Halle Berry).

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Mein Kollege Jan Felix Wuttig hat sich den Action-Thriller vor dem Kinostart angeschaut und schreibt in seiner positiven Crime 101-Kritik unter anderem:

Rasante Action-Sequenzen und angespannte Stille greifen für eine der eindrücklichsten Szenen des Films ineinander. Die Verfolgungsjagden im Film sind zwar selten, aber so fesselnd inszeniert, dass einem der Atem stockt.

Im Übrigen erinnert Crime 101 an Klassiker des Action- oder Heist-Genres wie Bullitt, Driver oder Michael Manns Spielfilmdebüt Thief – Der Einzelgänger. Und zwar nicht zuletzt dank seines Stilbewusstseins, das sich in den beeindruckenden Großstadt-Bildern von Kameramann Erik Wilson (Better Man) äußert.

An den weltweiten Kinokassen konnte Crime 101 laut Box Office Mojo mit einem Budget von 90 Millionen Dollar (plus Marketing) nur etwas über 72 Millionen Dollar einspielen, wodurch der Action-Thriller als kommerzieller Flop gilt. Dafür ist der Film als Streaming-Hit jetzt nicht zu aufzuhalten.

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