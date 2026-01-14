Im Kino ging er krachend unter, jetzt ist er Platz 1 der Streaming-Charts: Teurer Sci-Fi-Blockbuster feiert zweites Leben auf Disney+

Manche Filme werden spät erfolgreich. Das trifft wohl auch auf diesen Action-Sci-Fi-Mix im Blockbuster-Format zu, der jetzt die Disney+-Charts dominiert.

Fight Club war zwar kein großer Erfolg im Kino, hat sich aber zum Kultfilm entwickelt. Ob das bei Tron: Ares auch so klappen kann, sei mal dahingestellt, aber immerhin kann der im Kino ziemlich drastisch gescheiterte Film jetzt für sich verbuchen, aktuell die Streaming-Charts bei Disney+ anzuführen.

Sci-Fi-Actioner Tron: Ares steht an der Spitze der Streaming-Charts von Disney+

Tron: Ares läuft seit einigen Tagen auch im Streaming-Programm von Disney+. So eine Zweitauswertung dürfte der Streifen neben den Blu-ray-Verkäufen auch bitter nötig haben. An den Kinokassen ist es ihm nämlich nicht gelungen, die Produktionskosten wieder einzuspielen (via: The Numbers ).

Einem weltweiten Einspielergebnis von 142 Millionen US-Dollar steht ein Blockbuster-Produktionsbudget von stolzen 180 Millionen Dollar gegenüber. Dazu kommen in der Regel noch Marketingkosten, so dass Filme eigentlich mindestens das Doppelte einspielen müssen, um sich zu rentieren.

Aber das alles hält die Fans und Disney+-Abonnent:innen ganz offensichtlich nicht davon ab, dem Film jetzt im Heimkino noch eine Chance zu geben. Wie FlixPatrol schreibt, steht Tron: Ares dort nämlich noch vor Tell Me Lies, Percy Jackson oder Avatar 2 an der Spitze.

Das sind die vollständigen Top 10 der Streaming-Charts bei Disney+ (Stand: 14. Januar 2026)

Die beiden Serien Tell Me Lies und Percy Jackson gehen aktuell mit neuen Folgen ins Rennen und dass zwei Avatar-Filme sowie Zoomania hier in den Charts auftauchen, dürfte daran liegen, dass Zoomania 2 und Avatar 3: Fire and Ash aktuell im Kino laufen.

Darum geht's in Tron: Ares

Wenn ihr euch im Hinblick auf die Vorgeschichte von Tron: Ares auf den aktuellen Stand bringen wollt, habt ihr Glück: Auch die beiden anderen Tron-Filme und die Serie könnt ihr online streamen.

Während es in den vorherigen Teilen eigentlich immer darum ging, dass Menschen aus der realen Welt in die virtuelle Umgebung eines Computerspiels gelangt sind, passiert in Tron: Ares das genaue Gegenteil. Der von Jared Leto verkörperte Ares ist ein extrem fortschrittliches Computerprogramm und verlässt die virtuelle Welt, um in der echten Welt mit realen Menschen in Kontakt zu treten.