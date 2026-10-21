Im Kino war dieser Blockbuster ein riesiger Flop, jetzt gehört er zu den beliebtesten Filmen bei Amazon Prime

Die Fortsetzung eines der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten blieb vor zwei Jahren an den Kinokassen weit hinter den Erwartungen zurück. Bei Amazon Prime feiert das Action-Spektakel jetzt seinen zweiten Frühling.

Immer mehr Filme können inzwischen nach einer enttäuschenden Kinoauswertung auf eine zweite Chance bei den Streaming-Portalen hoffen. So konnte dieses Jahr der an den Kinokassen gescheiterte Masters of the Universe sich über Wochen in den Film-Charts halten. Auch der epochale Sci-Fi-Blockbuster Furiosa: A Mad Max Saga feiert bei Amazon Prime Video derzeit den Erfolg, der ihm in im Kino fehlte.

Furiosa erobert Amazon Prime: Beste Blockbuster-Unterhaltung auf dem Sci-Fi-Universum von Mad Max

In Furiosa wird die Vorgeschichte der gleichnamigen Figur aus dem adrenalingeladenen Sci-Fi-Meisterwerk Mad Max: Fury Road erzählt. Der Film setzt in ihrer Kindheit an und mündet direkt in die Verfolgungsjagd auf der Fury Road. Inszeniert wurde das Spektakel abermals von George Miller und die Rolle der jungen Furiosa übernahm Anya Taylor-Joy, die somit in die Fußstapfen von Charlize Theron trat.

Bei Amazon Prime konnte sich Furiosa jetzt den achten Platz der Film-Charts sichern. Eine Übersicht über die besten Endzeitfilme auf Prime Video findet ihr hier.

So sehen die Film-Charts bei Amazon Prime Video aus (Stand: 21. Oktober 2026):

Sci-Fi-Enttäuschung: An den Kinokassen blieb Furiosa hinter den Erwartungen, obwohl er richtig gut ist

Furiosa bietet wieder spektakuläre Action, besitzt gleichzeitig aber auch mehr Handlung als sein rastloser, sehr geradlinig erzählter Vorgänger. An den Kinokassen konnte das 168 Millionen US-Dollar teure Spin-off laut Box Office Mojo weltweit nur 174 Millionen US-Dollar wieder einnehmen. Damit ist zwar das Budget gedeckt, aber noch lange nicht die Marketingkosten. Zudem werden die Einnahmen mit den Kinos geteilt.

Furiosa: A Mad Max Saga konnte keine schwarzen Zahlen schreiben. Trotz des bitteren Flops hat Miller weitere Mad Max-Filme in Planung. Vom Studio wurden die Projekte bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.