Im Kino wollte ihn kaum jemand schauen, jetzt ist er der beliebteste Film bei Amazon Prime

Eine große Abenteuer-Fortsetzung ist am Freitag zum Programm von Amazon Prime gestoßen und hat sich übers Wochenende an die Spitze der Charts gesetzt. Im Kino war der Film eher untergegangen.

Die beachtliche Zahl von 3,6 Millionen deutschen Besucher:innen lockte der Film Der Medicus nach seinem Erscheinen im Jahr 2013 ins Kino. 2025 konnte Der Medicus 2 dieses Kunststück zu Weihnachten nicht wiederholen, wo gerade einmal ein Zehntel der ursprünglichen Publikumsmassen (laut Filmportal 359.847 Zuschauende) für das Sequel ein Kinoticket lösten.

Mit dem jetzigen Start bei Amazon Prime, sechs Monate nach Kinostart, dürfte die Abenteuer-Fortsetzung als Chart-Stürmer nun aber trotzdem ihr Publikum finden.

Der Medicus 2 erobert Platz 1 von Amazons aktuellen Film-Charts

Wie unter anderem FlixPatrol zeigt, hat sich Der Medicus 2 in Deutschland an die Spitze der derzeit meistgestreamten Filme gesetzt. Am heißen Wochenende entflohen viele offenbar lieber ins kühlere Britannien des 11. Jahrhunderts, als der Hitze draußen zu trotzen.

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Der Medicus 2 - Trailer (Deutsch) HD

In der Bestseller-Verfilmung Der Medicus, nach dem gleichnamigen Buch von Noah Gordon, reiste Rob Cole (Tom Payne) nach Persien, um mit fortschrittlichen Techniken unter falscher Identität mehr über die Heilung des menschlichen Körpers zu lernen. In Teil 2 kehrt er nach England zurück, um sein Wissen weiterzugeben.

Von einem persönlichen Verlust gezeichnet, beginnt sich Rob nun allerdings auch für die Heilung der Seele zu interessieren und versucht, der als wahnsinnig geltenden Prinzessin Ilene (Áine Rose Daly) zu helfen. Dadurch gerät er allerdings zunehmend zwischen die Fronten königlicher Ränkespiele.

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Nun könnten bei Amazon Prime all diejenigen Interessierten herausfinden, wie es für Rob Cole weitergeht, die es im Dezember nicht ins Kino geschafft haben. Aus dem alten Cast kehrte nur Hauptdarsteller Tom Payne zu dem Sequel zurück. Die Geschichte spann erneut Regisseur Philipp Stölzl (diesmal ohne konkrete Buchvorlage) weiter.

Für Serienfans stellen wir im Podcast außerdem die bestbewerteten Serien bei Amazon Prime vor:

Podcast: Die besten Amazon-Serien aller Zeiten

Prime Video veröffentlicht bereits seit 13 Jahren eigene Serien. Doch welche der unzähligen Originals sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 besten Amazon-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Amazon-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights neben Hits wie The Boys und Fallout auch ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk, ein riesiges Krimi-Universum und vieles mehr.