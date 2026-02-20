Im März läuft eine Thriller-Serie im TV, wie ihr sie noch nie gesehen habt

Ende März strahlt die ARD eine britische Krimi-Thriller-Serie aus, die mit einer gehörlosen Hauptfigur eine neue Perspektive auf Verbrechen liefert. Zeitgleich streamt die Produktion auch in der Mediathek.

Krimiserien gibt es längst wie Sand am Meer, doch eine wie Code of Silence - Tödliches Schweigen sticht mit ihrer originellen Prämisse heraus. In der britischen Produktion von Schöpferin und Drehbuchautorin Catherine Moulton steht eine gehörlose Protagonistin im Mittelpunkt der Ereignisse, die der Polizei mit ihrem ausgeprägten Gespür fürs Lippenlesen behilflich sein soll. Ende März 2026 wird Code of Silence erstmals im deutschen Fernsehen sowie gratis online zu sehen sein.

ARD bringt Thriller-Serie Code of Silence bald nach Deutschland

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, strahlt die ARD die britische Crime-Thriller-Serie am 27. März 2026 ab 23:55 Uhr aus. Die 1. Staffel besteht aus insgesamt sechs Folgen, die dann am Stück gesendet werden. Falls euch das zu spät ist, könnt ihr Code of Silence auch in der Mediathek des Senders streamen.

Hier könnt ihr einen englischen Trailer zu Code of Silence schauen:

Code of Silence - S01 Trailer (English) HD

In der Serie verkörpert die selbst gehörlose Rose Ayling-Ellis (Reunion) die Protagonistin Alison Brooks, die als Kellnerin in einer Polizeikantine arbeitet. Da sie das Lippenlesen perfekt beherrscht, wird sie von der Polizei als Assistentin rekrutiert, um eine Profibande von Diamantendieben dingfest zu machen. Alison kommt einem der Gangmitglieder jedoch näher und stürzt in einen Konflikt zwischen Täuschung, Manipulation und Verrat.

In der Pressemitteilung wird Code of Silence als spannender Mix aus klassischen Heist-Elementen, Undercover-Drama und einer visuell innovativen und realistischen Darstellung des Lippenlesens geteast. In Großbritannien lief die 1. Season so erfolgreich, dass bereits eine 2. Staffel in Auftrag gegeben wurde.

