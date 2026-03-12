Im neuen Hai-Thriller von Netflix muss Bridgerton-Star Phoebe Dynevor um ihr Leben schwimmen: Seht den ersten Trailer

Bridgerton-Star Phoebe Dynevor kehrt schon bald zu Netflix zurück. Im ersten Trailer zum Horror-Thriller Thrash droht ein schrecklicher Haiangriff.

Erst 2024 wurde der Hai-Action-Thriller Im Wasser der Seine auf Netflix zum großen Streaming-Hit: Über 100 Millionen Menschen sahen sich den Film innerhalb der ersten 91 Tage nach dem Netflix-Start an. Damit steht Im Wasser der Seine aktuell auf Platz 2 der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Filme von Netflix .

Jetzt steht der Streamer mit einem neuen Hai-Film in den Startlöchern, der zum großen Erfolg werden könnte. Denn die Hauptdarstellerin ist vielen Netflix-Abonnent:innen bereits bestens bekannt: Phoebe Dynevor, die in der 1. und 2. Staffel von Bridgerton als älteste Tochter Daphne zu sehen war. Was euch in Thrash erwartet, zeigt jetzt der erste Trailer.

Seht hier den Trailer zu Thrash:

Thrash - Trailer (English) HD

Der nächste Hai-Hit für Netflix? Thriller Thrash lässt Bridgerton-Star um ihr Leben fürchten

In Thrash wird eine Küstenstadt von einem heftigen Sturm der Kategorie 5 heimgesucht. Daraufhin lauern zahlreiche hungrige Haie auf die verängstigten Bewohner:innen und Besucher:innen. Eine davon ist Phoebe Dynevors junge Protagonistin, die zu allem Überfluss auch noch hochschwanger ist.

Der Film wird von Tommy Wirkola inszeniert, der unter anderem für die Horrorstreifen Dead Snow, Hansel & Gretel: Witch Hunters und Violent Night bekannt ist. Wirkola zeichnet auch für das Drehbuch verantwortlich. Neben Phoebe Dynevor sind in Thrash unter anderem Whitney Peak (Molly's Game) und Djimon Hounsou (Die Insel) zu sehen.

Wann kommt Thrash mit Bridgerton-Star Phoebe Dynevor zu Netflix?

Der Film sollte ursprünglich den Titel Shiver tragen und unter Sony im Juli 2026 ins Kino gebracht werden. Anfang des Jahres hat Netflix sich den Hai-Thriller gesichert und in Thrash umbenannt. Der Streamer wird den Film am 10. April ins Programm aufnehmen.



