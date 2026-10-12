Im Sommerhaus der Stars wird aussortiert: Gleich 3 (!) Paare müssen die RTL-Show kurz vor dem Finale verlassen

Im Sommerhaus der Stars verändert sich kurz vor dem Finale so einiges. Gleich mehrere Paare müssen die Show unfreiwillig verlassen!

Das Sommerhaus der Stars 2026 schreitet in großen Schritten auf das Finale zu. Kurz vor Ende zeigt sich noch einmal mit voller Härte, dass kein Promi im Haus sicher ist: In Folge 7 müssen gleich 3 Paare die RTL-Show verlassen.

Dramatisches Beziehungsende im Sommerhaus: Dieses (Ex)-Paar verlässt die Show getrennt

Die Reality-Veteranen Hati Suárez und Alexander Molz sorgen seit der ersten Folge für Drama, denn zwischen den beiden hängt der Haussegen gehörig schief. In wirklich keiner Szene wirkten sie miteinander ausgelassen, geerdet oder gar verliebt. Stattdessen hagelt es Vorwürfe, fiese Unterstellungen und jede Menge Streitereien.

In Folge 7 findet das Leiden der jungen Realitystars aber endlich sein Ende! Nach einer Nacht in getrennten Betten packt Hati ihre Koffer und macht ihrem Alex schluchzend deutlich: "Ich trenn' mich jetzt!". Der Grund: Hati kann nicht mehr. Zu belastend sei der psychische Stress an der Seite ihres Mannes gewesen. Ihr Fazit: "Du hast alles kaputtgemacht." Alex wirft sich zwar theatralisch auf die Knie und bettelt Hati an, es sich anders zu überlegen, doch ihre Entscheidung steht fest: Sie will nicht mehr länger im Sommerhaus bleiben – und auch sonst möchte sie mit dem 31-Jährigen nichts mehr zu tun haben. Beide verlassen wohl oder übel die Show.

Nicht der einzige Schock: Zwei weitere RTL-Paare müssen ausziehen!

Da die Neuankömmlinge Julian und Marcell beim Spiel am schlechtesten abgeschnitten haben, müssen sie ins Exit-Game gegen Anita und Fabrice. Bei der Challenge wäre es darum gegangen, durch tiefen Schlamm zu robben, was die bekennende Diva Julian F. M. Stoeckel kategorisch ablehnt! Er tritt nicht zum Spiel an und besiegelt somit für sich und seinen Liebsten den Auszug aus dem Sommerhaus.

Dann folgt die große Überraschung! Denn alle verbleibenden Paare müssen noch zu einem weiteren Spiel antreten, wo sie 18 Klötze lang 30 Sekunden lang zwischen sich in der Luft halten müssen. RTL hat sich hierfür aber einen besonders fiesen Twist überlegt: Das Sieger-Paar darf eins der beiden schlechtesten Paare direkt aus der Show wählen. Zur großen Überraschung sichern sich Ferry und Kathy den Sieg – und wählen kurzerhand Anita und Fabrice aus dem Haus!