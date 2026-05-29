Im The Boys-Finale wurde es einfach ignoriert: Schöpfer enthüllt verworfene Pläne für das abgesetzte Spin-off

Das The Boys-Finale ist vorüber und hat damit auch das Ende des abgesetzten Spin-offs Gen V besiegelt. Eric Kripke verriet nun, wie die Serie in Staffel 3 hätte weitergehen sollen.

Kurz nachdem die 5. Staffel von The Boys bei Amazon Prime Video den Auftakt für das große Finale besiegelt hat, erreichte Fans eine enttäuschende Nachricht. Das bereits 2 Staffeln umfassende Spin-off Gen V wurde vom Streamer abgesetzt. Das Staffel 5-Finale hat einige der losen Stränge eher schlecht als recht aufgegriffen, den Figuren des Ablegers allerdings keinen würdigen Abschluss mehr geben können.

Das bereut auch Serienschöpfer Eric Kripke, der nach dem The Boys-Finale noch große Pläne für Gen V hatte. In einem Interview erklärte er nun, wie die 3. Staffel des Spin-offs ausgesehen hätte.

Eric Kripke enthüllt Pläne für Gen V Staffel 3 nach dem The Boys-Finale

In einem Interview mit Variety wurde Eric Kripke nach der Zukunft des The Boys-Universums mit weiteren Geschichten gefragt, an die man nach dem Finale anknüpfen könne. Laut dem Serienschöpfer hat es im Finale tatsächlich zahlreiche Momente gegeben, die eine Zukunft des Universums ebnen, was vor allem die Figuren aus Gen V inkludiert hätte:

Hätten wir mehr Gen V gemacht, hätten wir im Finale auf jeden Fall mehr signalisiert, dass der Stab von Annie an Marie als gute Supe, der wir folgen, weitergegeben wird. Ich würde mich freuen, einen Weg zu finden, diese Geschichte weiterzuerzählen. Wir befinden uns in der embryonalen Phase, in der wir schauen, ob es Ideen gibt, die wir wirklich toll finden. Es gibt all diese losen Enden.

Man hat Stan Edgar, der Beziehungen mit Superhelden verleugnet und diese ganzen Leute, die immer beschützt wurden, sind plötzlich draußen in der Wildnis. Wer versucht, Jessica Jones zu sein und wer ein Superschurke? Das führt zu einigen faszinierenden Orten, die ich gerne sehen würde, und die Hoffnung war, dass wir die Gen V-Kids in die Mitte von allem hätten packen können. Aber hoffentlich können wir das immer noch und ein paar dieser Figuren in den Geschichten, über die wir reden, zurückbringen.

Wie Kripke weiter ausführte, hätte sich einiges davon sogar direkt in der 3. Staffel von Gen V abgespielt:

Ohne zu viel zu verraten, ja, das wäre Gen V Staffel 3 gewesen. Die Herausforderungen, mit denen sie sich hätten herumschlagen müssen, waren fast schon diese Metapher, ein junger Mensch zu sein, der in die Welt hinausgeht, aber keine Infrastruktur oder Jobs mehr um sich hat. Wie baut man eine Zukunft für sich selbst auf und wie geht man damit um, dass bestimmte Superhelden einfach entscheiden, Bösewichte zu sein?

Leider werden wir das in dieser Form nun nicht mehr zu Gesicht bekommen. Wie Kripke jedoch andeutete, arbeiten er und sein Team aktuell auf Hochtouren, um weitere Geschichten aus dem The Boys-Universum zu erzählen – in welcher Form sie dann auch immer auf unseren Bildschirmen eintreffen werden.

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Statt Gen V Staffel 3: Vought Rising startet 2027 bei Prime Video

Auf welche Serie wir uns definitiv freuen dürfen, ist Vought Rising. Das neue The Boys-Prequel entführt uns in die 1950er Jahre, wo der von Jensen Ackles gespielte Soldier Boy als ehemaliger Kriegsheld und erster offizieller Superheld Amerikas in die Geschichte eingeht.

Das Prequel hat kürzlich einen ersten Teaser-Trailer erhalten, in dem Ackles in seiner Paraderolle zurückkehrt. Vought Rising soll 2027 bei Amazon Prime Video erscheinen.