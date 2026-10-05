In 10 Jahren trennten sich erst 2 Paare während des Sommerhaus-Drehs: Jetzt weiß ich, warum das gar nicht so überraschend ist

Im Sommerhaus der Stars erhitzen sich die Gemüter und eine Kandidatin zieht jetzt einen klaren Schlussstrich. In elf Staffeln ist das vorher erst einmal passiert und jetzt weiß ich auch, warum.

Im Sommerhaus der Stars kämpfen die teilnehmenden Promi-Paare nicht nur um den Jackpot in Höhe von 50.000 Euro, sie stellen auch ihre Beziehung auf die Probe. Nicht selten kommt es vor, dass Pärchen nach der Teilnahme der sogenannte Sommerhaus-Fluch ereilt. Dass sich Paare allerdings in der Show trennen, gehört überraschenderweise eher der Seltenheit an. Bislang ist das sogar nur einmal vorgekommen.

In Staffel 11 wendet sich jetzt das Blatt, denn eine Kandidatin trennt sich in Folge 7 vor laufenden Kameras von ihrem Partner. Dass sich so selten Paare während der Sommerhaus-Dreharbeiten trennen, ist zwar überraschend, aber macht total Sinn!

Achtung, es folgen Spoiler zur aktuellen Folge bei RTL+

Trennung im Sommerhaus der Stars: So will eine Kandidatin nicht weitermachen

Für aufmerksame Zuschauer:innen dürfte es wohl keine Überraschung sein, zumal auch im Vorfeld der Ausstrahlung bereits Gerüchte um eine Trennung die Runde machten. In Folge 7 gibt es dann Gewissheit: Hati trennt sich in der Show von ihrem Partner Alex. In der Sendung zeigten Alex und Hati immer wieder toxische Verhaltensmuster. Bei der letzten Nominierung fing Alex dann zusätzlich an, seine Partnerin zu beleidigen. Für sie endgültig Grenzen, die überschritten wurden. Hati stellt klar, dass sie schon genug hat mit sich machen lassen und zu ihrer Familie wolle.

Im Gespräch mit Alex erklärt sie, dass sie sich langsam verliere und er alles kaputt gemacht habe. Sie will sich das nicht länger gefallen lassen und trennt sich von ihm. "Du bist ein Monster geworden hier drin", wirft Hati Alex an den Kopf. Der versteht erstmal nur Bahnhof, bis er realisiert, dass gerade mit ihm Schluss gemacht wird. Er will Hati noch einmal ins Gewissen reden, doch sie blockt ab. "Es ist vorbei. Ich entscheide mich für mich. Ich habe genug einstecken müssen", betont sie ein letztes Mal und lässt ihren Ex stehen. Hati schnapp sich ihre Koffer und verlässt das Sommerhaus. Alex versucht einen letzten Klärungsversuch und rennt ihr hinter, doch vergeblich. Die beiden verlassen als getrennte Leute die Show.

Erst die zweite Trennung im Sommerhaus der Stars: Überraschung oder doch vorhersehbar?

Tatsächlich ist eine Trennung während der Dreharbeiten zuvor erst ein einziges Mal passiert. 2022 zog Eric Sindermann mit seiner damals unbekannten Freundin Katharina ins Sommerhaus der Stars. Schnell wurde klar, dass die Beziehung auf wackligen Säulen steht. Schon ab der ersten Folge waren die Spannungen zwischen ihnen greifbar und zerrten nicht nur an den Nerven ihrer WG-Mitbewohner:innen.

Bis Folge 6 von Staffel 7 hielten es Eric und Katharina aus, bis es dann ordentlich krachte. Für Sendezeit machte Eric alles, was Katharina nicht mehr dulden wollte. Die beiden beschlossen fortan getrennte Wege zu gehen.

Dass sich in zehn Jahren Show nur zwei Paare während der Show getrennt haben, dürfte viele wohl überraschen. Ich bin seit der ersten Folge Sommerhaus-Fan und erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich mich über diesen Fakt wundere und die meisten Trennungen tatsächlich erst Wochen oder Monate nach der Ausstrahlung stattfinden. Doch wenn man über die Tatsache nachdenkt, liegt der Grund eigentlich auf der Hand. Immerhin sind die Kandidatinnen und Kandidaten darauf getrimmt, eine Show zu liefern, zu unterhalten – und möglichst viel Sendezeit zu generieren. Eine Trennung während der Dreharbeiten bedeutet gleichzeitig den Auszug, somit keine Sendezeit mehr und das dürfte nicht im Sinne der meisten Promis sein. Weswegen dann wohl oft einfach ein Auge zugedrückt wird und die Trennung einfach auf das Ende der Dreharbeiten verlegt wird. Außerdem blickt man bei vielen Teilnehmenden so oder so nicht mehr durch, wie echt ein Beziehungsstreit oder die Probleme der Liebenden wirklich sind und welche Momente nur für die Kamera sind.