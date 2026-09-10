In 10 Tagen bei Netflix: Stephen King wird diese 6-teilige Mysteryserie lieben

Was geht hier vor? Das dürfte die erste Frage von Netflix-Abonnent:innen sein, die kürzlich Poster und Trailer zur Miniserie Below zu sehen bekommen. In 10 Tagen startet das Mystery-Event, das nicht nur Stephen King begeistern wird.

Nächste Woche ist es soweit. Dann startet bei Netflix eine spannende Miniserie aus Kanada, die jetzt schon aufregende Horror-Thriller-Vibes verbreitet. Was hier auf uns zukommt, verspricht, jeden Stephen King-Fan (und wahrscheinlich auch den Horrormeister selbst) glücklich zu machen: die hochkarätig besetzte Mysteryserie Below.

Wir haben das unheimliche Poster, die Handlung sowie einen langen Serien-Trailer für euch, der die Vorfreude auf den Punkt bringt.

Darum geht's in Below bei Netflix: Poster und Trailer sorgen für Staunen

Vor einem Monat hat Below bereits seinen ersten mysteriösen Teaser veröffentlicht, der rätselhafte Ereignisse in einer verschlafenen Küstenstadt ankündigte. In Neufundland arbeitet Calvin Penney (Josh Hartnett) als Fischer. Doch was passiert, wenn dem Boden unter den eigenen Füßen – oder dem Wasser vor der eigenen Tür – nicht mehr zu trauen ist? Diese und mehr Fragen wirft das erste Poster auf, das ein versinkendes Haus vor einem Eisberg zeigt. Der Untergang der Geborgenheit?

In ihrer Handlungsbeschreibung teast die Miniserie, dass eine geheimnisvolle Kreatur aus dem Meer für den Schrecken verantwortlich ist, der die kleine Gemeinschaft heimsucht. Doch wie dieses Wesen aussieht, das offenbar unten in der Tiefe (dem Titel nach "Below") lauert, und was das alles mit schwimmenden Hütten und Eisbergen zu tun hat, bleibt von Serienschöpfer Jesse McKeown noch unaufgelöst.

Wem das an Anhaltspunkten nicht ausreicht, der kann natürlich auch noch den neuen langen Trailer zu Below schauen:

Um zusammen mit Josh Hartnetts Hauptfigur sowie seinen Serien-Cast-Nachbar:innen Charlie Heaton (Stranger Things), Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire), Ruby Stokes (Lockwood & Co.) und Natasha Henstridge (Species) mehr herauszufinden, müssen wir also wohl oder übel gespannt auf den Netflix-Start warten.

Wann startet die Mystery-Miniserie Below bei Netflix?

Insgesamt sechs Folgen wird Below bei Netflix umfassen. Als Miniserie sollte die originäre Erzählung des Mysterythrillers danach abgeschlossen sein. Wie immer veröffentlicht der Streamer alle Episoden auf einmal – und zwar am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026. Wir gehen davon aus, dass auch Mystery-Horror-Meister Stephen King, der seine Meinung zu aktuellen Serien gern im Netz kundtut, wieder etwas zu sagen hat.

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Es gibt bereits fast 100 Verfilmungen, die auf Romanen und Kurzgeschichten des Horrorkönigs Stephen King basieren. Im Podcast blicken wir zurück auf die besten Stephen King-Adaption der letzten 50 Jahre:

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