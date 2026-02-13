In 7 Tagen kehrt die große Sci-Fi-Überraschung 2025 zurück: Perfekter Fallout-Ersatz für die Wartezeit auf Staffel 3

Nach dem Ende von Fallout Staffel 2 kehrt im Februar auch eine Sci-Fi-Serie von Disney+ zurück, die mit Bunker-Geheimnissen in der Post-Apokalypse begeistert.

Die 2. Staffel des Amazon-Hits Fallout ist kürzlich zu Ende gegangen und lässt Fans nun ungeduldig auf Staffel 3 warten. Aber keine Sorge, denn eine Alternative ist nah und liefert Nachschub für alle, die nicht genug von düsteren Bunker-Mysterien in einem post-apokalyptischen Setting bekommen können.

Im vergangenen Jahr war Paradise eine der größten Sci-Fi-Überraschungen des Jahres, die im Gegensatz zur abgedrehten Videospiel-Adaption Fallout eine düstere und ernstere Version einer vermeintlichen Untergrund-Utopie erzählt. Bereits am 23. Februar 2026 kehrt die Serie mit Staffel 2 bei Disney+ zurück.

Paradise kehrt mit Staffel 2 zurück: Das erwartet euch in der Sci-Fi-Serie bei Disney+

Die von This is Us-Schöpfer Dan Fogelman kreierte Sci-Fi-Serie Paradise beginnt mit einem Mordfall. Der US-Präsident Cal Bradford (James Marsden) wird tot in seiner Villa aufgefunden und nun liegt es an Secret Service-Agent Xavier Collins (Sterling K. Brown), die Wahrheit herauszufinden. Mit einem überraschenden Twist erfahren wir am Ende der ersten Folge jedoch, dass das idyllische Setting einer amerikanischen Kleinstadt in Wahrheit eine tief unter der Erde vergrabene Bunkerwelt ist.

Als fesselnder Mix aus Mystery-Thriller mit Sci-Fi-Elementen und emotionalem Charakterdrama bannte Paradise im vergangenen Jahr ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. In Staffel 2 können sich Fans nun auf neue packende Enthüllungen und eine aufregende Erweiterung der Mythologie um das Ende der Welt sowie die wahren Hintergründe des Bunkers freuen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Paradise Staffel 2 schauen:

Paradise - S02 Trailer (Deutsch) HD

Achtung, Spoiler zu Staffel 1: Wie Amazons Fallout spielt auch Paradise tatsächlich in einer post-apokalyptischen Welt. Hier sind es allerdings keine atomaren Bomben, sondern die von dem Ausbruch eines Megavulkans in der Antarktis ausgelöste Umweltkatastrophe, die drei Jahre vor Beginn der Serienhandlung große Teile des Planeten verwüstet hat.

In der 2. Staffel lässt Xavier Collins nun erstmals seit jenem Tag die Bunkerwelt von Paradise hinter sich, um an der Erdoberfläche nach seiner Ehefrau zu suchen, die noch am Leben sein soll. Auf seiner Reise erfährt Xavier mehr über die wahren Umstände der Außenwelt, wobei sich ihm eine Überlebende namens Annie (Shailene Woodley) anschließt. Unterdessen setzt ein Mann namens Link (Thomas Doherty) alles daran, um sich Zutritt zur Untergrundstadt zu verschaffen.

Die 2. Staffel von Paradise startet am 23. Februar 2026 bei Disney+. Zum Auftakt gibt es direkt drei Episoden am Stück zu sehen. Die restlichen fünf Folgen werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

