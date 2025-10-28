In 10 Tagen startet die neue Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Genies: Sie verknotet euer Gehirn

Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan meldet sich bald mit einer neuen Sci-Fi-Serie bei Apple TV+ zurück. Pluribus wirft jetzt schon sehr viele Fragen auf, über die wohl noch viel diskutiert wird.

Mit Breaking Bad hat Vince Gilligan einen der größten Serien-Hypes der letzten 20 Jahre erschaffen. Nach dem Spin-off Better Call Saul, das auf 6 Staffeln kam, meldet er sich jetzt mit einer brandneuen Science-Fiction-Serie zurück. Pluribus - Glück ist ansteckend kommt so kryptisch daher wie sein Titel und verspricht kunstvoll inszeniertes Rätselfutter, das Serienfans über Wochen beschäftigen dürfte.

Neue Sci-Fi-Serie von Vince Gilligan: Darum geht es in Pluribus

In der kommenden Serie des Breaking Bad-Schöpfers spielt Better Call Saul-Star Rhea Seehorn die Hauptfigur Carol Sturka. In einer Art futuristischen Welt ist sie der einzige unglückliche Mensch inmitten einer Epidemie der absoluten Glückseligkeit. Mysteriöse Personen oder eine rätselhafte Organisation wollen offenbar dafür sorgen, dass sich das ändert, und Carol um jeden Preis von ihrer maximalen Zufriedenheit überzeugen.

Was genau hinter all dem steckt, darf munter spekuliert werden. Die Handlungsbeschreibung und der Trailer zu Pluribus - Glück ist ansteckend werfen mehr Fragen als Antworten auf. Das mysteriöse Sci-Fi-Szenario scheint von Gilligan und seinem Team mal wieder bis ins kleinste Detail durchgeplant worden zu sein.

Wann und wo startet die neue Sci-Fi-Serie Pluribus?

Die ersten beiden Folgen von Gilligans neuer Serie erscheinen am Freitag, den 7. November 2025 im Streaming-Abo von Apple TV+. Weitere Episoden folgen anschließend im Wochentakt. Insgesamt umfasst die erste Season von Pluribus neun Folgen. Für Nachschub ist aber schon gesorgt, denn der Streamer hat die neue Serie des Breaking Bad-Schöpfers vor dem Start bereits um eine 2. Staffel verlängert.

