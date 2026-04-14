In 10 Tagen startet einer der aufregendsten Netflix-Thriller des Jahres: Charlize Theron wird von Serienkiller durch Wildnis gejagt

Thriller-Fans müssen nur noch 10 Tage abwarten: Dann erscheint Apex mit Charlize Theron und Taron Egerton auf Netflix. In dem Survival-Thriller liefern sich beide ein atemloses Duell.

Spannende Urlaube beginnen mit Psychopathen. Das muss zumindest Charlize Theron bald feststellen, die im Netflix-Thriller Apex von einem Serienmörder durchs australische Outback gejagt wird. In 10 Tagen erscheint der blutige Survival-Film im Stream.

Schaut hier den Trailer zu Apex:

Staffel 2 Trailer

Im Netflix-Thriller Apex duellieren sich Charlize Theron und Taron Egerton

Apex dreht sich um Sasha (Theron), die nach einem persönlichen Schicksalsschlag Urlaub in der australischen Wildnis des Outbacks macht. Dabei begegnet sie einem mysteriösen Fremden (Taron Egerton), der anfänglich zuvorkommend scheint. Doch nach kurzer Zeit enthüllt er sein wahres Gesicht: Er jagt Menschen durch die Wildnis – und nun will er Sasha zu seiner neuen Beute machen.

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Der Netflix-Thriller ist der neueste Film des isländischen Regisseurs Baltasar Kormákur, der das menschliche Überleben in der Wildnis auch schon in Survival-Filmen wie Everest und Beast - Jäger ohne Gnade thematisierte. Neben Theron und Egerton ist unter anderem auch Eric Bana (Untamed) vor der Kamera zu sehen.

Wann erscheint Apex bei Netflix?

Der Survival-Thriller Apex erscheint am 24. April 2026 bei Netflix. Der Streamingdienst hat den Film mit einer Altersempfehlung ab 16 Jahren versehen.

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