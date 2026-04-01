Eine der beliebtesten Fantasyserien der letzten Jahre endet in 10 Tagen – mit einem Film-Special bei Amazon Prime

Amazon Prime veröffentlicht bald ein 90-minütiges Special, mit dem eine der beliebtesten Fantasyserien der letzten Jahre endet. Dann wissen wir endlich, ob die Welt endet.

Diesen Monat feiert eine der besten Fantasyserien des Jahrtausends ihr großes Finale. Nach zwei Staffeln endet Good Omens bei Amazon Prime Video mit einem 90-minütigen Spielfilm. Streicht euch also den Start (in nicht einmal mehr zwei Wochen) schon mal im Kalender an.

Fantasy-Abschluss: Statt Staffel 3 erhält Good Omens von Amazon einen Film

Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Terry Pratchett und Neil Gaiman läutete die Fantasy-Komödie Good Omens 2019 den Weltuntergang auch in Serienform ein: Auf der Erde hatten der ordnungsliebende Engel Aziraphale (Michael Sheen) und der widerspenstige Dämon Crowley (David Tennant) allerdings Gefallen an ihrem Leben unter den Menschen gefunden, weshalb sie sich notgedrungen zusammenschlossen, um die Apokalypse aufzuhalten.

In Staffel 2 kamen sich die zwei ursprünglichen Gegner von unterschiedlichen Enden des himmlischen Spektrums auf der Reise durch vergangene Zeiten noch viel näher, bevor Aziraphales Rückkehr in den Himmel einen Bruch herbeiführte – was nun in ein großes Fantasy-Finale gipfeln soll.



Der erste Teaser-Trailer zu Amazons Good Omens-Abschluss versprach bereits große Gefühle für das Fantasy-Special. Nachdem Staffel 1 knapp die Vernichtung durch den Antichristen abgewendet hatte, hat das übernatürliche Duo den damals 11-Jährigen inzwischen leider aus den Augen verloren. Sie sollten ihn jedoch lieber schnell wiederfinden, denn der Himmel bereitet die Wiederkehr von niemand Geringerem als Jesus Christus (Bilal Hasna) persönlich vor.



Schaut hier den Trailer zum Good Omens-Abschlussfilm:

Good Omens - S03 Trailer (Deutsch) HD

Warum wurde das Fantasy-Finale verkürzt? Ursprünglich sollte Good Omens eine vollständige 3. Staffel erhalten. Nachdem 2024 Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Serienschöpfer Neil Gaiman an die Öffentlichkeit gelangten, entschlossen sich Amazon und BBC dazu, die angefangene Produktion ohne Gaiman zu einem Abschlussfilm umzumünzen, um so anstelle eines kompletten Abbruchs die Arbeit der übrigen Beteiligten zu würdigen.

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Wann genau startet das Fantasy-Finale von Good Omens bei Amazon?

Sieben Jahre nach Staffel 1 schließt Good Omens seine Erzählung am Mittwoch, den 13. Mai 2026, bei Amazon Prime ab. Dann dürfen Himmel, Erde und Hölle ein letztes Mal mit ihren Stellvertretern, Engel Aziraphale und Dämon Crowley, aufeinanderprallen.

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.