In 11 Tagen kommt der erfolgreichste Horrorfilm 2025 endlich ins Streaming-Abo

Das letzte Jahr hat uns viele gute Horrorfilme beschert. Der erfolgreichste von ihnen kommt schon bald ins Streaming-Abo – bei einem brandneuen Streaming-Dienst.

Ein neues Jahr bietet uns jede Menge neue Möglichkeiten. Aber auch ein Blick zurück kann sich lohnen. So hat uns 2025 jede Menge großartige Horrorfilme beschert. Der erfolgreichste davon war Conjuring 4: Das letzte Kapitel. Der Abschluss der Reihe ist bereits als VoD verfügbar, kommt aber bald auch ins Streaming-Abo.

Das komplette Conjuring-Universum gibt es bei HBO Max – Last Rites folgt auch bald

Conjuring: Last Rites war im letzten Jahr der erfolgreichste Horrorfilm. Insgesamt ist er laut Box Office Mojo auf Platz 15 im Gesamtranking des Jahres gelandet. Weltweit hat der Film über 494 Millionen US-Dollar eingenommen, was für einen Horrorfilm eine beachtliche Leistung ist. Wer den Film im Kino verpasst hat, oder noch einmal in einem Filmmarathon mit dem restlichen Conjuring-Universum sehen will, hat bald die Gelegenheit.

Mit dem Start des neuen Streaming-Dienstes HBO Max ist auch die komplette Conjuring-Reihe verfügbar. Nur der neueste Teil, Last Rites, lässt noch auf sich warten. Allerdings nicht mehr lange, denn am 6. Februar 2026 wird das Finale auch bei HBO Max verfügbar sein.

Neben den Conjuring-Filmen hat HBO Max eine ganze Palette an weiteren Blockbuster-Filmen und -Serien im Angebot. Und während Last Rites den Abschluss der Filmreihe bilden sollte, wurde inzwischen berichtet, dass das Franchise noch nicht am Ende ist. So soll Conjuring zunächst um ein Prequel erweitert werden. Außerdem gibt es Pläne, das Universum auch danach noch auszubauen.

Wie weit das Universum noch ausgebaut wird, ist noch unklar. Die Rede ist von einer Phase 2, ähnlich wie es beim Marvel Cinematic Universe der Fall war. Womit wir allerdings rechnen können, ist, dass sämtliche Einträge des Conjuring-Franchise bei HBO Max zu finden sein werden.

