In 12 Ländern auf Platz 1: Sylvester Stallones beste Rolle seit 43 Jahren

Sylvester Stallone ist kürzlich mit Staffel 3 seiner Gangster-Serie zurückgekehrt. In den Charts hat sie sich schon an die Spitze von zwölf Ländern gekämpft.

Wer Sylvester Stallone für einen Helden vergangener Tage hält, liegt falsch. Seine Gangster-Serie Tulsa King erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Auf Moviepilot gilt sie als seine beste Rolle seit 1982. Kein Wunder, dass sie in den Charts des Streaming-Dienstes Paramount+ schon oftmals an der Spitze stand.

Sylvester Stallones Gangster-Rückkehr muss sich nur gegenüber South Park geschlagen geben

Wie FlixPatrol zeigt, befindet sich Tulsa King Staffel 3 bereits in zwölf Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts von Paramount+-. Gestartet ist sie erst am vergangenen Sonntag. In Deutschland muss sie allerdings einer Kultserie den Thron einräumen: Dort gewinnt South Park die Goldmedaille.

Schaut hier den Trailer zu Tulsa King Staffel 3:

Tulsa King - S03 Trailer (Deutsch) HD

So sehen die Paramount+-Charts der Serien in Deutschland aus:

Tulsa King dreht sich um den alternden Mafioso Dwight "The General" Manfredi (Stallone), der nach einer langen Haftstrafe in die Freiheit entlassen wird. Doch sein New Yorker Clan will ihnanstatt ihm für die Jahre der Schweigsamkeit angemessen zu danken.

Manfredi gibt allerdings nicht klein bei. Langsam, aber sicher baut er in der Stadt des US-Bundestaats Oklahoma eine eigene Truppe auf, die sich bald schon einen Machtkampf mit ihren Konkurrenten liefert.

Wann erscheinen die nächsten Tulsa King-Folgen bei Paramount+?

Die 3. Staffel Tulsa King wird in wöchentlichem Rhythmus fortgesetzt. Als Nächstes erscheint am 28. September 2025 Folge 2 bei Paramount+.

Podcast: Liegt das beste Serienjahr schon 20 Jahre zurück?

Jede Woche starten neue Serien bei Netflix und Co, aber liegt das beste Serienjahr womöglich schon lange zurück? Wir blicken 20 Jahre zurück auf die besten Serien von 2005, die sich auch heute noch lohnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Supernatural, Grey’s Anatomy, How I Met Your Mother oder auch Rom, The Office und Avatar: Der Herr der Elemente: Wer 2005 den Fernseher anschaltete, fand kaum etwas anderes vor als richtig gute Serien. Wir begeben uns im Podcast auf eine nostalgische Zeitreise und diskutieren den nachhaltigen Einfluss dieses besonderen Serienjahrgangs.