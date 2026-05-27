In 14 Tagen wird das größte Sci-Fi-Geheimnis des Jahres aufgelöst: Das darf kein Filmfan verpassen

Die Blockbuster-Saison ist im vollen Gang. In wenigen Tagen erwartet uns das mit Abstand geheimnisvollste Science-Fiction-Projekt des Jahres. Regie geführt hat Hollywood-Titan Steven Spielberg.

Dieses Jahr melden sich ein paar der talentiertesten Blockbuster-Regisseure unserer Zeit mit neuen Filmen auf der großen Leinwand zurück. Neben Christopher Nolan, der Die Odyssee als monumentales Fantasy-Abenteuer erzählt, sind wir vor allem gespannt auf die jüngste Regiearbeit von Großmeister Steven Spielberg.

Vier Jahre ist es her, dass Spielberg mit einem seiner Werke im Kino vertreten war. Höchste Zeit für einen neuen Tauchgang in seine Vorstellungskraft. Nicht zuletzt bewegt er sich dieses Mal wieder im Genre des Science-Fiction-Films, das er mit Klassikern wie E.T. und Unheimliche Begegnung der dritten Art maßgeblich geprägt hat.

Disclosure Day: Der neue Sci-Fi-Film von Steven Spielberg stellt die große Alien-Frage

Spielberg zeigte sich seit den Anfängen seiner Karriere fasziniert von Aliens, die irgendwo da draußen im All auf uns warten – oder womöglich längst tief verborgen im Inneren der Erde lauern. Mit Krieg der Welten inszenierte er eine schonungslose Invasion. Jetzt lockt er mit den Geheimnissen von Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit.

Weilen die Aliens unter uns? Diese Frage versucht Spielberg in einem gegenwärtigen Setting zu beantworten – und das auf durchaus unheimliche Weise. Wo eben noch das Wetter im Fernsehen vorgestellt wurde, erklingen plötzlich fremde Laute, die zu einer Sprache gehören, die kein Mensch verstehen kann.

Rätselhafte Dinge sind in der Welt von Disclosure Day im Gange. Wie es aussieht, erwartet uns ein Sci-Fi-Mystery-Thriller der Extraklasse. Alle Fans von Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI und Signs – Zeichen dürften hier auf ihre Kosten kommen. Spielberg-Heads sowieso. Immerhin arbeitet er wieder mit David Koepp zusammen.

Mehr Kino-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Der Tag der Wahrheit rückt näher: Disclosure Day startet in zwei Wochen im Kino

Spielberg und Koepp sind eine perfekte Blockbuster-Kombination. Die ersten beiden Jurassic Park-Filme haben sie auf die Leinwand gebracht. Dazu gesellt sich der bereits erwähnte Krieg der Welten, ganz zu schweigen von dem Sci-Fi-Anstrich, den sie Indiana Jones im Zuge seines vierten Abenteuers verpasst haben.

Jetzt schicken sie Emily Blunt (Oppenheimer), Josh O'Connor (Challengers), Colin Firth (Mamma Mia!) und Colman Domingo (Sing Sing) in einen Wettlauf gegen die Zeit, bis der Tag der Wahrheit vor der Tür steht und die Frage aller Fragen beantwortet wird: Sind wir allein? Disclosure Day startet am 10. Juni 2026 in den deutschen Kino.