In 17 Ländern auf Platz 1: Neuer Amazon-Kriegsfilm hat etwas absolut Einzigartiges geschafft

Seit kurzem streamt Der Tiger im Amazon Prime-Abo. Jetzt hat der neue deutsche Kriegsfilm die weltweiten Charts des Streamers erobert und steht in zahlreichen Ländern an der Spitze.

Kurz nach Neujahr wurde bei Amazon Prime der deutsche Kriegsfilm Der Tiger im Streaming-Abo veröffentlicht. Als erstes deutsches Amazon Original überhaupt bekam die Produktion zuvor im September 2025 einen limitierten Kinostart. Nachdem Der Tiger jetzt für alle noch viel einfacher zugänglich ist, hat er direkt weltweit die Spitze der Streaming-Charts bei Amazon Prime gestürmt.

Der Tiger triumphiert weltweit in den Amazon Prime-Charts

Laut FlixPatrol steht Der Tiger gerade in insgesamt 17 Ländern, darunter auch Deutschland, auf Platz 1 der Top 10 des Streamers. In dem Kriegsfilm von Die Welle-Regisseur Dennis Gansel erhält die Besatzung eines Tiger-Panzers im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront einen Geheimauftrag, der sie weit hinter feindliche Linien führt.

Die Mission entpuppt sich für Philip (David Schütter), Christian (Laurence Rupp), Helmut (Leonard Kunz), Keilig (Sebastian Urzendowsky) und Michel (Yoran Leicher) auch als Reise ins Innere. Nach dem Aufputschen mit Methamphetamin müssen sie sich ihren persönlichen Ängsten und Dämonen stellen.

In seinem Film-Check zu Der Tiger schreibt Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig unter anderem:

Regisseur Dennis Gansel (Napola) belässt es auch nicht bei einer vielversprechenden Prämisse, sondern inszeniert mit Gefühl für Spannung und Moral Szenen, die man im deutschen Kino bisher wenig zu Gesicht bekam. Etwa, wenn der Jungspund der Panzerbesatzung (Yoran Leicher) auf eine Mine tritt und in einer irrsinnigen Zitterpartie gerettet werden muss. Oder wenn die Protagonisten nachts auf eine SS-Truppe treffen, die im Hinterland ein ganzes Dorf massakriert. [...]

Allerdings leistet sich Der Tiger auch einige Schwächen, die ihn am Ende doch ins Mittelmaß befördern. So müssen manche Darsteller zwangsläufig über die unhandlichen Dialogzeilen stolpern, die ihnen mit didaktischem Eifer in den Mund gelegt werden. Gerkens etwa verteilt sein Aufputschmittel Pervitin – "Esst eure Panzerschokolade!" – mit dem Zeigegestus einer Guido Knopp-Dokumentation.

Der Tiger streamt seit dem 2. Januar 2026 im Amazon Prime-Abo. Und falls ihr lieber Serien statt Filme schaut und noch aktuelle Tipps braucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

