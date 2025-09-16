In 2 Monaten kommt der gemeinsame Action-Film von Reacher-Star Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger (!) zu Amazon Prime

Reacher-Star Alan Ritchson baut derzeit seine Filmkarriere aus und holt sich dafür eine Hollywood-Ikone. Im festlichen Advent erscheint sein Action-Kracher mit Arnold Schwarzenegger bei Amazon Prime Video.

Das muss Alan Ritchsons skurrilstes Projekt sein: Ein Dieb beklaut Arnold Schwarzeneggers Weihnachtsmann, und ausgerechnet der Reacher-Star muss ihm aus der Patsche helfen. Das Doppel der beiden Action-Giganten gibt es in 2 Monaten bei Amazon Prime zu sehen und heißt The Man with the Bag.

Reacher-Star Alan Ritchson soll als Dieb Arnold Schwarzenegger helfen

Der Weihnachtsmann (Schwarzenegger) ist ratlos: Ein Unhold hat seinen Sack voller Geschenke gestohlen. Muss Weihnachten jetzt ins Wasser fallen? Statt den Kopf in den Sand zu stecken, beschließt der Held, die Dienste des ausgemachten Langfingers Vance (Ritchson) in Anspruch zu nehmen. Der steht zwar wiederholt auf der Liste der bösen Buben, könnte mit seiner Expertise aber das Diebesgut wiederbeschaffen.

Schwarzenegger zeigte Ritchson und sich selbst bereits gut gelaunt auf Instagram und schwärmte für den Film. Adam Shankman (Der Babynator) nannte er "einen der lustigsten Regisseure, mit denen ich je gedreht habe". Mit dem Reacher-Star vor der Kamera zu stehen, sei im Übrigen "fantastisch".

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Für Ritchson könnte es indes nicht besser laufen. Die Produktion von Reacher Staffel 5 ist in vollem Gange, und er hat soeben den erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten an den Start gebracht: War Machine.

Wann kommt The Man with the Bag zu Amazon Prime?

The Man with the Bag erscheint am 2. Dezember 2026 bei Amazon Prime Video. Wenn zuhause die ersten Plätzchen gebacken werden, gibt es im Fernsehen eine Tracht Prügel. Ritchson und Schwarzenegger werden die meisten Action-Fans auch bei heimeliger Glühweinstimmung für ihr Genre begeistern können.