In 2 Tagen geht der perfekte Yellowstone-Ersatz bei Netflix weiter: Es gibt schon 4 Staffeln und der Game of Thrones-Schöpfer arbeitet daran mit

Neben Yellowstone streamt bei Netflix ein Western-Krimi-Ersatz, der Fans des Taylor Sheridan-Hits gefallen dürfte. Bald startet dort schon die 3. Staffel.

Wer Yellowstone liebt und schon alle fünf Staffeln der Hauptserie und die zahlreichen Ableger durchgebingt hat, kann bei Netflix einen passenden Ersatz streamen. Hier steht die Western-Krimiserie Dark Winds - Der Wind des Bösen zur Verfügung, die bei dem Anbieter bislang auf zwei Staffeln kommt. Die 3. Season steht jetzt allerdings auch schon in den Startlöchern.

Yellowstone-Ersatz geht bei Netflix weiter: Darum geht es in Dark Winds

Die Serie von Showrunner Graham Roland spielt im Navajo County der 1970er. Hier ermitteln der indigene Polizist Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) und die jüngeren Deputys Jim Chee (Kiowa Gordon) und Bernadette Manuelito (Jessica Matten) in einem Doppelmord. Bald stellt sich heraus, dass Leaphorn eine besondere Verbindung zu einem der Opfer hat.



Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Dark Winds Staffel 3 schauen:

Dark Winds - S03 Trailer (English) HD

Dark Winds basiert auf der über 50 Jahre alten Romanreihe von Schriftsteller Tony Hillerman. In den USA kommt die Serie bereits auf vier Staffeln, während eine fünfte auch schon bestellt und für 2027 angekündigt wurde. An der Serie ist unter anderem auch Game of Thrones-Autor George R.R. Martin als ausführender Produzent beteiligt.

Bei Netflix geht Dark Winds am 10. März erstmal mit Staffel 3 weiter. Darin wird Joe Leaphorn von Visionen eines Monsters namens "Ye'iitsoh" heimgesucht, während die mysteriöse Entführung von zwei Jungen Rätsel aufgibt.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.