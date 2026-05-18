In 2 Tagen kehrt Amazons bester Agent zurück: Reacher war nur seine Vertretung

Reacher hat als Action-Held Amazon Prime Video eingenommen, aber jetzt kehrt der erste Agent des Streamingdienstes zurück: Mit Jack Ryan: Ghost War.

Wer Agenten-Action auf Amazon Prime Video feiert, kann Reacher bestenfalls als eine Art Vertretung betrachten. Immerhin konnte Alan Ritchsons Hüne vor allem in Abwesenheit von Jack Ryan (John Krasinski) so groß werden – doch der kehrt jetzt zurück: mit dem Streamingfilm Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War.

Reacher-Konkurrent Jack Ryan führt für Amazon einen Krieg im Schatten

Ex-CIA-Agent Jack Ryan hat eine geruhsame Tätigkeit in der Privatwirtschaft gefunden, die seine Geldbörse füllt und sein Leben nicht bedroht. Seiner Geheimdiensttätigkeit weint er keine Träne nach. Seinem ehemaligen Chef James Greer (Wendell Pierce) aber ist das egal: Er drängt Ryan eine neue Mission auf. Er soll sich mit einer Kontaktperson treffen.

Schaut hier den Trailer zu Jack Ryan Ghost War:

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War - Trailer (Deutsch) HD

Aber so simpel bleibt es natürlich nicht: Die Kontaktperson wird vor Ryans Augen erschossen und der Ex-Agent sieht sich inmitten eines versteckten Kampfes um das Schicksal Amerikas wieder. Sein größter Feind ist dabei eine skrupellose Black Ops-Einheit namens Starling, die aus Experten der psychologischen Kriegsführung besteht. Unterstützt wird er dabei von der MI6-Agentin Emma Marlowe (Sienna Miller).

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Wann kommt Jack Ryan: Ghost War zu Amazon Prime Video?

Jack Ryan: Ghost War erscheint am 20. Mai 2026 bei Amazon Prime Video. Regie führte Andrew Bernstein (Ozark). Neben den oben genannten Darsteller:innen ist auch Ryans Vertrauter Mike November (Michael Kelly) wieder im Einsatz zu sehen.

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