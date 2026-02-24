In 2 Tagen kehrt eine der meistgesehenen Serien von Netflix zurück: Ihre vorherigen Staffeln waren mit über 385 Aufrufen ein Riesenerfolg

Bald ist es so weit und eine der erfolgreichsten Netflix-Serien geht weiter. Fans mussten mehrere Wochen auf die vier neuen Folgen warten, die zu einer viel größeren Geschichte gehören.

Die 1. Staffel von Bridgerton ist 2020 mit 113 Millionen Views zu einer der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten geworden. Noch immer steht die Auftaktseason der Historienromanze in der All Time Top 10 des Streamers. Doch auch die Fortsetzungen konnten beachtliche Zahlen bei Netflix verbuchen: Staffel 2 kam auf über 93 Millionen Aufrufe, Staffel 3 auf 106 Millionen. Und auch das Spin-off Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte konnte sich mit über 81 Millionen Views sehen lassen.

Vor vier Wochen ist die 4. Staffel von Bridgerton bei Netflix gestartet und hat es in zahlreichen Ländern auf Platz 1 der Charts geschafft. Ob Teil 2 die Erfolgsgeschichte weiterführen wird, erfahren wir schon in wenigen Tagen. Denn Bridgerton Staffel 4 kehrt mit den restlichen vier Folgen der aktuellen Season zurück.

Bridgerton Staffel 4 kehrt zurück: Darum geht's in Teil 2 bei Netflix

Im ersten Teil der 4. Staffel von Bridgerton haben sich der adelige Bridgerton-Spross Benedict (Luke Thompson) und die Zofe Sophie Baek (Yerin Ha) einander angenähert, was bereits für umfangreiches Gefühlschaos gesorgt hat – denn ein Lord und eine Dienerin können in der Regency-Ära des frühen 19. Jahrhunderts in London nicht zusammen sein. So hat Benedict seine Auserwählte am Ende von Folge 4 gefragt, ob sie seine Mätresse werden möchte. Für Sophie ein harter Schlag, der alte Familientraumata wachrief.

Wie es für die beiden weitergeht und ob Benedict und Sophie entgegen aller Hindernisse am Ende doch zusammenfinden, erfahren jetzt endlich bei Netflix. Neben Luke Thompson und Yerin Ha dürfen wir uns dabei unter anderem auf folgende bekannte Bridgerton-Gesichter freuen:

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 Teil 2 zu Netflix?

Wie der erste Trailer zu Teil 2 verraten hat, erwartet uns in den neuen Folgen auch die lange ersehnte Rückkehr vonals Anthony und Kate, die ihren neugeborenen Sohn in Mayfair vorstellen.

Die neuen Folgen von Bridgerton treffen am 26. Februar 2026 um 9:00 Uhr morgens bei Netflix ein. Sie werden die 4. Staffel mit vier Episoden abschließen. Doch keine Angst, für Nachschub ist längst gesorgt: Staffeln 5 und 6 sind bereits bestätigt. Darüber hinaus planen die Macher:innen aktuell weitere Serien aus dem Bridgerton-Universum.

