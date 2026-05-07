In 2 Wochen erscheint der Actionfilm, auf den wir seit 2 Jahren warten: Henry Cavill ist als James Bond-Ersatz zu sehen

Über zwei Jahre mussten Action-Fans warten, jetzt ist es bald so weit: Henry Cavills Agenten-Blockbuster In the Grey erscheint auf der Leinwand. Inszeniert hat ihn Kultregisseur Guy Ritchie.

Darum geht's in Henry Cavills Agenten-Action In the Grey

Henry Cavill wäre gerne James Bond, aber dauernd geht alles schief . Erst war er zu jung, dann zu alt, und jetzt verrottete seine neueste 007-Bewerbung seit zwei Jahren in der Mottenkiste:(Snatch) litt unter mysteriösen Problemen bei der Produktion . Die aber nun behoben sind, denn der Film kommt in Kürze ins Kino.

In the Grey dreht sich um die Elite-Agenten Bronco (Jake Gyllenhaal) und Sid (Cavill), die von ihrer Kontaktperson (Eiza González) einen neuen Auftrag bekommen: Fiesling Salazar (Carlos Bardem) soll sich eine Milliarde US-Dollar unter den Nagel gerissen haben, die die beiden jetzt wiederbeschaffen müssen.

Schaut hier den Trailer zu In the Grey:

In the Grey - Trailer (Deutsch) HD

Der Haken an der ganzen Sache: Salazar hat sich auf einer Insel mit seiner Privatarmee verschanzt. Broncos und Sids neue Mission gerät damit zu einer Mischung aus Bankraub und Kleinkrieg. Action ist jedenfalls garantiert.

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Warum warten wir bereits so lange auf In the Grey? Offizielle Gründe sind nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnten Vertriebsschwierigkeiten und Terminprobleme eine Rolle gespielt haben. Action-Fans wird ohnehin nur interessieren, dass der Blockbuster nun endlich im Kino erscheint.

Wann kommt In the Grey ins Kino?

In the Grey erscheint am 21. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Kristofer Hivju (Game of Thrones) und Rosamund Pike (I Care A Lot) vor der Kamera zu sehen.

Trotz fehlendem Bond-Auftrag muss sich Henry Cavill um seine Karriere außerdem keine Sorgen machen: Aktuell hat er diverse Projekte in petto, die künftig ins Kino oder in den Stream kommen sollen. Dazu gehören unter anderem Enola Holmes 3 und der neueste Highlander-Film.