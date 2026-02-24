In 2 Wochen kehrt die aktuell beste Fantasyserie von Netflix zurück: Staffel 1 war ein weltweites Phänomen

Eine extrem beliebte Fantasy-Serie kehrt in 2 Wochen mit Staffel 2 zurück. Fans können sich auf rasante neue Abenteuer freuen – und sollten schon mal die Entermesser auspacken.

Pirat:innen werden Netflix übernehmen. So sieht es jedenfalls in zwei Wochen aus, wenn die extrem beliebte Fantasyserie One Piece mit Staffel 2 zurückkehrt. Die Adaption des Mangas von Eiichiro Oda erzählt, wie es mit Kapitän Ruffy (Iñaki Godoy) und seiner Crew weitergeht. Sie stehen ihren bisher gefährlichsten Feinden gegenüber.

Bald bei Netflix: In Staffel 2 von One Piece erreichen Ruffys Piraten endlich die Grand Line

Ruffy hat in Staffel 1 eine schlagkräftige Pirat:innenbande um sich versammelt: Zu ihr gehören neben dem Schwertkämpfer Zorro (Mackenyu) und dem hitzköpfigen Koch Sanji (Taz Skylar) auch die Diebin Nami (Emily Rudd) und der Scharfschütze Lysop (Jacob Gibson).

Schaut hier den Trailer zu One Piece Staffel 2:

One Piece - S02 Trailer (Deutsch) HD

In Staffel 2, die die Kapitel 96 bis 154 der Vorlage adaptieren soll, erreicht die Truppe endlich die sogenannte Grand Line: Ein Weltmeer, auf dem sich die gefährlichsten Pirat:innen herumtreiben und die blutrünstigsten Monster lauern. Genau hier soll der Freibeuterschatz des One Piece versteckt sein, nach dem die Protagonist:innen suchen. Bei ihrer Suche treffen sie dabei auch auf ihren bisher härtesten Gegner: die Kopfgeldjäger:innen der sogenannten Barock-Firma.

Staffel 1 der Serie war ein globales Phänomen: Trotz des Misstrauens vieler Manga- und Anime-Fans gegenüber Realfilm-Adaptionen wurde die Serie von großen Teilen des Publikums und der Kritik gut aufgenommen. In der zweiten Jahreshälfte sammelte sie laut Variety knapp 542 Millionen geschaute Stunden an.

One Piece gehört zu den letzten noch verbliebenen Fantasy-Serien auf Netflix. Ein Schnitt von 7,9 von 10 Punkten auf Moviepilot macht sie unter ihresgleichen zum absoluten Spitzenreiter.

Wann erscheint One Piece Staffel 2 auf Netflix?

Ob One Piece Staffel 2 mit ihrem Vorgänger mithalten kann, werden Fans schon bald herausfinden: Die neuen Folgen erscheinen alle auf einen Schlag am 10. März 2026. Die zweite Staffel besteht aus acht Episoden.

