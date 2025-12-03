In 11 Tagen kehrt die aktuell beste Sci-Fi-Serie bei Amazon zurück: Mit 2,9 Milliarden Minuten (!) brach sie den Rekord

In wenigen Tagen kehrt ein extrem beliebtes Sci-Fi-Highlight auf Amazon Prime zurück, das ein riesiges dystopisches Universum entfesselt. Staffel 1 der Serie brach bereits einen Rekord.

Das Ende der Welt ist sehr beliebt. Zumindest auf Amazon Prime Video: Staffel 1 der dystopischen Sci-Fi-Adaption Fallout brach dort laut Variety 2024 einen Rekord. Mit unglaublichen 2,9 Milliarden gesehenen Minuten war sie im Zeitraum einer Woche die meistgeschaute Amazon-Serie aller Zeiten. Und jetzt steht Staffel 2 vor der Tür.

Fallout Staffel 2 zeigt endlich einen der beliebtesten Schauplätze der Vorlage

Staffel 2 setzt kurz nach dem Finale des ersten Teils ein: Bunkerbewohnerin Lucy (Ella Purnell) und ein verfaulender Kopfgeldjäger (Walton Goggins), der einst der Hollywoodstar Cooper Howard war, verfolgen Lucys Vater Hank (Kyle MacLachlan) durch die atomare Wüste: Das Ende von Staffel 1 enthüllte sein finsteres Geheimnis, für das ihn seine Tochter jetzt zur Rechenschaft ziehen will.

Schaut hier den neuesten Trailer zu Fallout Staffel 2:

Fallout Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

Wie bereits der Trailer zeigt, gelangen Lucy und ihr Begleiter dabei in die Metropole New Vegas – den Hauptschauplatz der Spielevorlage Fallout New Vegas und einer der beliebtesten Orte des Franchise. Dort regiert der mysteriöse Robert House (Justin Theroux).

Die dritte Hauptfigur, Maximus (Aaron Moten), hat dagegen einen ausgewachsenen Bürgerkrieg am Hals: Kaum hat er sich im Finale von Staffel 1 um die Ehren seiner Stählernen Bruderschaft verdient gemacht, schlagen sich seine Kameraden auch schon gegenseitig die gepanzerten Visagen ein.

Wann kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 startet am 17. Dezember 2025 bei Amazon Prime Video. Anders als bei Staffel 1 werden die Folgen dieses Mal in wöchentlichem Rhythmus ausgestrahlt. Das Finale läuft am 4. Februar 2026.

Fallout basiert auf der gleichnamigen Spielreihe, die bereits 1997 ihren Anfang nahm und mittlerweile aus vier Hauptteilen und sieben Spin-offs besteht. Die Adaption gilt als aktuell beste Sci-Fi-Serie von Amazon Prime Video.

Auch interessant:

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.