In 2 Wochen kehrt die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten zurück: Sie wurde über 1,2 Milliarden (!) Mal geschaut

Diese Sci-Fi-Serie wurde zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten gekürt. In wenigen Wochen wird das beliebte Sci-Fi-Universum mit einer brandneuen Serie fortgesetzt.

Nach fast zehn Jahren ist Stranger Things zum Jahreswechsel bei Netflix zu Ende gegangen. Die beliebte Sci-Fi-Mysteryserie mit Millie Bobby Brown und Co. entwickelte sich seit ihrem Start im Jahr 2016 zum Phänomen und konnte Millionen Menschen mit einer packenden Mischung aus Coming of Age-Elementen, jeder Menge 80er-Jahre-Nostalgie und übernatürlichen Geheimnissen in den Bann ziehen.

Über 5 Staffeln hinweg ging Stranger Things mit insgesamt über 1,2 Milliarden Views (!) schließlich als erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten in die Geschichte ein – ein Ritterschlag, der selbst große und langlaufende Serien wie Squid Game, Bridgerton oder Wednesday hinter sich lässt. In wenigen Wochen geht die Erfolgsgeschichte bei Netflix endlich weiter.

Stranger Things: Tales from '85 setzt das Sci-Fi-Universum fort – darum geht's in der neuen Netflix-Serie

Die neue Animationsserie trägt den Titel Stranger Things: Tales From '85 und wird, wie der Name bereits verrät, im Jahr 1985 angesiedelt sein. Damit spielt sie zeitlich zwischen den Staffeln 2 und 3 der Hauptserie und wird einige der größten Held:innen aus Hawkins zurückbringen. Nach den aufregenden Ereignissen des Sommers freuen sich Elfi, Mike, Dustin, Lucas, Will und Max nun auf eine unbeschwerte Weihnachtszeit mitsamt einer ausgelassenen Partie Dungeons & Dragons.

Doch die andere Seite (auf Englisch "Updside Down") hat Hawkins weiterhin fest im Griff und lauert unter dem Schnee. Schon bald häufen sich merkwürdige Ereignisse und Elfi und Co. beginnen, der Sache auf den Grund zu gehen. Was hat das Labor in Hawkins damit zu tun und wo kommen die neuen Kreaturen her, die niemand aus der Gruppe zuvor gesehen hat? Weniger gefährlich als Demogorgons sind sie jedenfalls nicht.

Die neue Serie wurde von den Stranger Things-Schöpfern Matt Duffer und Ross Duffer als ausführende Produzenten begleitet, während Eric Robles (Glitch Techs) als Showrunner fungierte. Gemeinsam mit Jennifer Muro (Star Wars: Die Mächte des Schicksals) zeichnete er auch für die Drehbücher verantwortlich.

Während Fans sich durch den Wechsel von Live-Action zu Animation auf eine Änderung im Stranger Things-Kosmos einstellen müssen, soll sich auch der Ton von der Hauptserie unterscheiden. Um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen, wird sich Tales from '85 von einer düsteren Atmosphäre lösen und etwas lockerer und bunter daherkommen. Doch damit nicht genug.

Neue Stimmen für Elfi, Mike und Co. – So unterscheidet sich Tales from '85 von Stranger Things

Wer gehofft hat, die Originalstars um Millie Bobby Brown und Finn Wolfhard erneut in ihren ikonischen Rollen zu hören, wird leider enttäuscht. Die Rollen wurden komplett neu besetzt. Im englischen Original hören wir in Tales from '85 somit unter anderem folgende Neuzugänge:

Auch die deutschen Synchronstimmen der Originalserie kehren nicht in Tales from '85 zurück. Das hat im Vorfeld bereits für umfangreiche Kontroversen gesorgt, die zahlreiche Fans im Zweifel gelassen haben, ob sie die Serie überhaupt schauen wollen. Der Stimmenwechsel geht in Deutschland mit einer neuen KI-Klausel in den Netflix-Verträgen für Synchronsprecher:innen einher, der zahlreiche Sprecher:innen nicht zustimmen wollen.

Wann kommt Stranger Things: Tales from '85 zu Netflix?

Die neue Stranger Things-Serie startet am 23. April 2026 bei Netflix. Die 1. Staffel wird zehn Folgen umfassen, die auf einen Schlag beim Streamer eintreffen. Fans dürfen sich darüber hinaus schon jetzt in Sicherheit wiegen. Eine 2. Staffel wurde für Tales from '85 bereits von Netflix bestätigt.