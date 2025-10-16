In 2 Wochen kehrt die größte und teuerste Fantasy-Serie von Netflix zurück

Über zwei Jahre mussten wir auf die neue Staffel warten. Jetzt bringt Netflix endlich seine aufwendigste Fantasy-Serie zurück. Fans müssen sich allerdings auf eine große Veränderung gefasst machen.

Einst kamen neue Staffeln von Serien im Jahrestakt. Bei kostspieligen Genre-Produktionen haben sich zuletzt jedoch größere Pausen eingependelt, gerade im Fantasy-Bereich. Egal ob Die Ringe der Macht oder House of the Dragon: Inzwischen müssen wir bei solchen Projekten in der Regel zwei Jahre auf Nachschub warten.

Das trifft auch auf die größte und teuerste Fantasy-Serie aus dem Hause Netflix zu: The Witcher ging 2019 an den Start und hat sich seitdem für jede neue Staffel einen längeren Produktionszeitraum herausgenommen. In wenigen Tagen wird die Verfilmung der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski endlich mit Staffel 4 fortgesetzt.

The Witcher Staffel 4 bei Netflix: Das Fantasy-Universum erhält einen neuen Hauptdarsteller

The Witcher war damals einer der ersten Versuche von Netflix, mit Fantasy-Blockbustern à la Game of Thrones mitzuhalten. Unmengen an Ressourcen sind in die Entstehung der ersten drei Staffeln geflossen. Die neue Runde kommt mit einem stattlichen Preisschild: Angeblich hat jede Episode rund 27 Millionen US-Dollar verschlungen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Witcher Staffel 4 schauen:

The Witcher - S04 Trailer (Deutsch) HD

Das würde The Witcher zur teuersten Netflix-Serie nach Stranger Things machen. Kein Wunder: Die Vorlage ist extrem beliebt und eröffnet dem Streamer ein gigantisches Fantasy-Universum, das bereits diverse Film- und Serienableger hervorgebracht hat. Nun folgt der größte Test: der Wechsel des Hauptdarstellers.

Ursprünglich wurde der titelgebende Hexer, namentlich Geralt von Riva, von Henry Cavill gespielt, der sich mit dem jüngsten Staffelfinale von dem Kontinent verabschiedete. Fortan übernimmt der aus den Hunger Games-Filmen bekannte Liam Hemsworth den Part und führt nicht nur die 4. Staffel, sondern auch die 5. Staffel an.

Der Plan ist eindeutig: Netflix will die Geschichte von The Witcher mit Hemsworth in der Hauptrolle zu Ende erzählen. Denn die bereits bestätigte 5. Staffel stellt auch das Finale der Fantasy-Serie dar. Drei Bücher der Vorlage gilt es noch zu verfilmen:

Feuertaufe (im Original: Baptism of Fire)

(im Original: Baptism of Fire) Der Schwalbenturm (im Original: The Tower of the Swallow)

(im Original: The Tower of the Swallow) Die Dame vom See (im Original: The Lady of the Lake)

Die Frage ist nur, ob die Fans den Schauspielerwechsel akzeptieren. Hier wird sich zeigen, wer das wirkliche Zugpferd der Serie ist: Ein Hollywood-Star wie Cavill, der u.a. auch als Superman bekannt ist. Oder die von Sapkowski geschaffene Welt, die ähnlich wie J.R.R. Tolkiens Mittelerde oder George R.R. Martins Westeros in den Bann zeiht.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu The Witcher Staffel 4 im Überblick

Wann startet The Witcher Staffel 4 bei Netflix?

Die 4. Staffel von The Witcher feiert am 30. Oktober 2025 ihre Premiere bei Netflix. Im Gegensatz zur vorherigen Runde erhalten wir wieder alle acht Folgen auf einen Schlag. Einem großen Binge-Marathon steht damit nichts mehr im Weg.