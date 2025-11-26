In 2 Wochen kehrt die größte Fantasyserie von Disney+ zurück: Sie schafft, was erst 3 anderen Serien gelang

Im Dezember kehrt die größte Fantasyserie von Disney+ endlich zurück. Doch schon vor dem Start der 2. Staffel erreicht Percy Jackson einen seltenen Meilenstein.

Bevor Christopher Nolan im nächsten Sommer Die Odyssee mit Matt Damon in den Kinos entfesselt, können Fans der griechischen Mythologie schon diesen Winter in eine familienfreundliche Version der Welt von Zyklopen, Sirenen und gefräßigen Meereskreaturen eintauchen. Denn in zwei Wochen kehrt die Fantasyserie Percy Jackson mit ihrer 2. Staffel bei Disney+ zurück, die ihren jungen Halbgott-Helden auf den nassen Spuren von Odysseus wandeln lässt.

Fantasy-Abenteuer bei Disney+: Percy Jackson Staffel 2 führt ins Meer der Ungeheuer

Die 2. Staffel der Percy Jackson-Serie verfilmt den zweiten Band von Rick Riordans Romanreihe über die Abenteuer des Halbgotts: Im Bann des Zyklopen (im Original: Sea of Monsters). Im Gegensatz zur Filmadaption Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen von 2013 entsteht die Disney+ Adaption allerdings mit direkter Beteiligung des Vorlagenschöpfers und größerer Nähe zum Buch.

Die Geschichte von Staffel 2 setzt ein Jahr nach der Suche nach Zeus' Herrscherblitz ein und schickt die beiden Freunde Percy (Walker Scobell) und Annabeth (Leah Jeffries) auf eine weitere waghalsige Quest. Denn ihr bester Freund, der Satyr Grover (Aryan Simhadri), wurde vom grausamen Zyklopen Polyphem in das berüchtigte Meer der Ungeheuer entführt. Außerdem befindet sich das einäugige Monstrum im Besitz des sagenumwobenen Goldenen Vließ. Es ist die einzige Rettung, um den vergifteten Baum Thalias und damit die Schutzbarriere des Camp Half-Blood zu retten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Percy Jackson Staffel 2 anschauen:

Percy Jackson - S02 Trailer (Deutsch) HD

Hilfreiche Unterstützung erhalten Percy und Annabeth dabei unter anderem vom jungen Zyklopen Tyson (Daniel Diemer), der sich als Percys Halbbruder und Sohn Poseidons enthüllt. Das Meer der Ungeheuer birgt aber noch weitere Gefahren abseits mythologischer Kreaturen wie Scylla und Charybdis. Denn auch ihr Widersacher Luke (Charles Bushnell) hat es auf das Goldene Vließ abgesehen, um damit die Wiederbelebung des finsteren Titanen Kronos voranzubringen.

Wann startet Percy Jackson Staffel 2 bei Disney+?

Ihre Premiere feiert Percy Jackson Staffel 2 am 10. Dezember 2025 mit den ersten zwei Episoden. Die sechs weiteren Folgen werden im Wochentakt immer mittwochs bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht.

Und danach ist noch nicht Schluss. Eine 3. Staffel, die den Roman Der Fluch des Titanen (im Original: The Titan's Curse) adaptieren wird, hat Disney+ längst bestellt. Diese wird aktuell in Kanada gedreht und erscheint voraussichtlich im Dezember 2026. Ein erstes Bild gibt es bereits.

Mit der Staffel 3-Fortsetzung feiert die Percy Jackson-Serie einen überraschenden Meilenstein. Im Bereich der Live-Action-Eigenproduktionen schafften es bisher nur drei weitere Serien von Disney+ über eine 2. Staffel hinaus: die Comedy High School Musical: Das Musical: Die Serie (4 Staffeln), das Star Wars-Abenteuer The Mandalorian (3 Staffeln) sowie die Marvel-Serie Daredevil: Born Again, die bereits für Staffel 3 verlängert wurde.