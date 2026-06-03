In 2 Wochen kehrt eine der besten Sci-Fi-Serien zurück: Der dystopische Überlebenskampf unter der Erde geht in eine ganz neue Richtung

Die Serie Silo ist einer der größten Geheimtipps für Sci-Fi-Fans. Jetzt steht bereits die 3. Staffel der Bunker-Dystopie mit Rebecca Ferguson in den Startlöchern. kurz bevor – und hier gibt's den Ersteindruck.

Bereits seit zwei Staffeln begeistert die Sci-Fi-Serie Silo mit einer dystopischen Endzeit, in der die letzten rund 10.000 Menschen in einem 144-stöckigen Betonsilo unter der Erde leben. Die von strengen Regeln und unzähligen Geheimnissen geprägte Bunkergesellschaft zeichnet sich im Gegensatz zu Amazons ähnlich gelagerter Videospieladaption Fallout durch einen durchweg düsteren Tonfall und beklemmende Spannung aus.

Nach ihrem Start im Jahr 2023 sicherte sich Silo direkt einen Platz unter den besten Science-Fiction-Serien dieses Jahrtausends. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, diesen Geheimtipp nachzuholen, denn schon in wenigen Wochen geht Silo endlich mit Staffel 3 weiter – und schlägt mit einem genialen Twist eine komplett neue Richtung ein.

Von der Sci-Fi-Dystopie zurück in die Vergangenheit: Was euch in Silo Staffel 3 erwartet

Bereits am Ende der 2. Staffel wurde der große Umbruch für die Silo-Erzählung vorbereitet. Als Adaption des 2. Romans der Silo-Trilogie von Schriftsteller Hugh Howey wird Staffel 3 über drei Jahrhunderte in die Vergangenheit eintauchen. Als die Welt noch normal war, stoßen der Politiker Daniel (Ashley Zukerman) und die Journalistin Helen (Jessica Henwick) auf eine Verschwörung, die zahlreiche Antworten auf die Ursprünge der Silos liefern wird.

Aber keine Sorge: Auf Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) und neue Ereignisse im dystopischen Silo 18 müssen Fans in Staffel 3 nicht verzichten – obwohl die Serienhauptfigur in der Buchvorlage, die hierzulande unter dem Titel Level erschienen ist, nur eine winzige Rolle spielt. In der 3. Staffel wird sich die Sci-Fi-Serie damit von den Romanen entfernen und um eine eigene Geschichte ergänzen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Silo Staffel 3 schauen:

Silo - S03 Trailer (Deutsch) HD

Nach dem Ausflug ins benachbarte Silo 17 wurde Juliette in der Eingangsschleuse ihres Heimatsilos von einer Feuerwalze erfasst. Sie kann dieses Inferno zwar überleben, leidet jedoch seither unter Gedächtnisverlust. Was sich außerhalb ihres Untergrundzuhauses befindet, hat sie vergessen und erkennt nicht mal mehr sich selbst. Während Juliette versucht, die verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen, setzt die neue IT-Chefin Camille Sims (Alexandria Riley) alles daran, dass die Wahrheit unterdrückt bleibt. Andernfalls droht eine unbekannte Macht mit der Auslöschung des gesamten Silos.

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Wann startet Silo Staffel 3 bei Apple TV?

Fans können bereits die Tage herunterzählen, ehe es zurück in die Untiefen von Silo 18 geht. Die 3. Staffel startet bereits am 3. Juli 2026 bei Apple TV. Die insgesamt 10 neuen Episoden werden im Wochentakt immer freitags veröffentlicht. Das Staffelfinale schlägt somit am 4. September 2026 auf.

Danach ist aber noch nicht Schluss: Eine 4. Staffel, welche die Romandaption abschließen wird, wurde bereits gedreht und soll im Laufe des kommenden Jahres bei Apple TV an den Start gehen.