In 2 Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück – mit einer großen Änderung

Bridgerton geht in wenigen Wochen bei Netflix weiter. In Staffel 4 erwartet Fans jedoch eine große Änderung, die es in der Serie so bisher nicht gab.

Seit fast zwei Jahren sitzen Bridgerton-Fans nun bereits auf dem Trockenen, doch in wenigen Wochen gibt es endlich Nachschub: Staffel 4 steht in den Startlöchern und knöpft sich den zweitältesten Bridgerton-Sohn Benedict (Luke Thompson) vor, der endlich seine große Liebesgeschichte bekommen soll. Fans müssen in der Staffel jedoch mit einer großen Änderung rechnen – denn die neuen Folgen schlagen einen anderen Ton an als ihre Vorgänger.

Bridgerton kehrt mit Staffel 4 zurück: Cinderella-Story mit Klassenunterschieden

Benedict verschlägt es in der 4. Staffel auf einen Maskenball, wo ihm eine geheimnisvolle Dame in Silber ins Auge fällt. Was der wohlhabende Lord jedoch nicht ahnt, ist, dass sich dahinter Sophie Beak (Yerin Ha) verbirgt, die als Dienstmädchen im Hause ihrer Stiefmutter arbeitet. Das ist im frühen 19. Jahrhundert natürlich kein passendes Match für einen Bridgerton – und so nimmt das große Drama seinen Lauf …

Durch den Fokus auf Sophie, die nicht der Oberschicht angehört, soll sich die 4. Staffel generell vermehrt einer Figurengruppe widmen, die es in vorherigen Staffeln nur am Rande zu sehen gab: den Bediensteten. Damit schlägt Bridgerton in den neuen Folgen einen ähnlichen Weg wie die Hit-Serie Downton Abbey ein, die sich dadurch auszeichnet, sowohl das Leben der wohlhabenden Familie Crawley als auch ihrer Angestellten zu erzählen.

Portia Featherington-Darstellerin Polly Walker verriet dazu vor wenigen Monaten in einem Interview:

Ich denke, diese Staffel hat einen völlig anderen Ton. Ein bisschen Oben-Unten, denn wir lernen ein wenig von den anderen kennen, den Bediensteten, den Menschen, die an der Tür stehen und alles mitbekommen. Ihr werdet mehr von ihren Geschichten hören.

Schon das Spin-off Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte ist diesen Weg gegangen, indem es auch vereinzelte Angestellte der Königin und des Königs zu Hauptfiguren erkoren hat. Für die Hauptserie ist dieser Weg in Staffel 4 nun jedoch ein Novum.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Die 4. Staffel von Bridgerton startet mit den ersten vier Folgen am 29. Januar 2026 bei Netflix. Teil 2 folgt mit weiteren vier Episoden am 26. Februar.

