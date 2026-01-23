In 2 Wochen kommt eine der größten Sci-Fi-Serien zu Netflix: Sie ist Teil eines gewaltigen Universums, das bald fortgesetzt wird

Stargate ist neben Star Trek und Star Wars eines der besten Sci-Fi-Universen. Ab Februar könnt ihr bei Netflix direkt in zehn Staffeln Sci-Fi-Abenteuer eintauchen.

Nachdem das Star Trek-Universum die gesamten 1990er Jahre hinweg das Science-Fiction-Genre im Fernsehen dominieren konnte, entstand um die Jahrtausendwende ein ernsthafter Konkurrent: Stargate war der neue Stern am Sci-Fi-Himmel. Die Popularität von Star Trek oder Star Wars blieb zwar aus, doch der Kultstatus bleibt.

Nein, die Rede ist nicht von Roland Emmerichs Stargate von 1994, sondern dem daraus entstandenen TV-Franchise, das 1997 mit Stargate SG-1 seinen Anfang nahm. Auf stolze zehn Staffeln brachte es das Serienflaggschiff, dessen Moviepilot-Wertung sogar sämtliche Star Trek-Serien übertrifft, die seit The Next Generation erschienen sind.

Für alle Stargate-Fans und neugierige Sci-Fi-Fans, die noch nicht in die Sternentorsaga einsteigen konnten, gibt es jetzt die beste Nachricht: Alle 214 Folgen von Stargate SG-1 könnt ihr ab dem 15. Februar 2026 bei Netflix streamen.

Stargate SG-1 kommt zu Netflix: Darum geht's in der Sci-Fi-Serie

Die Geschichte von Stargate SG-1 spielt in einem Universum, in dem unzählige Planeten in der Galaxie durch Sternentore miteinander verbunden sind. Diese Stargates wurden von einer uralten Spezies errichtet und können mithilfe von Wählscheiben Portale zu unterschiedlichsten Welten herstellen. Dazu gehört auch die Erde, die sich plötzlich gegen Bedrohungen von allerlei Aliens schützen muss.

Die Stargate-Serie wird dem Genre der Military-Science-Fiction zugeordnet und stellt ein Elite-Team der US Air Force ins Zentrum, das über zehn Staffeln hinweg unzählige Planeten bereist und unter Alienspezies wie den Antikern, Goa'uld, Replikanten und Ori sowohl Verbündete als auch Feinde findet.

Schaut hier den Trailer zur Sci-Fi-Serie Stargate SG-1:

Stargate SG-1 - S01 Trailer (Deutsch) HD

Angeführt wird das SG-1-Team von Colonel Jack O'Neill (Richard Dean Anderson). Weitere Mitglieder sind der Archäologe Daniel Jackson (Michael Shanks), die Astrophysikerin Samantha Carter (Amanda Tapping) und der Jaffa-Außerirdische Teal'c (Christopher Judge). In späteren Staffeln gesellen sich auch noch Air Force-Colonel Cameron Mitchell (Ben Browder) und die unberechenbare Diebin Vala Mal Doran (Claudia Black) hinzu.

Während ihr alle 214 Sci-Fi-Abenteuer des SG-1-Teams bald auf Netflix streamen könnt, gehören noch zwei Filme und vier weitere Serien zum Stargate-Franchise, die ihr in Deutschland bei Prime Video und dem hinzubuchbaren Amazon-Channel MGM+ finden könnt.

Alle Serien und Filme des Stargate-Universums im Überblick

Mit der Miniserie Stargate Origins erschien 2018 das vorerst letzte Projekt des Sci-Fi-Franchise. Fans der Sternentorsaga haben jedoch Grund zur Freude: Bald gibt es endlich wieder eine neue Stargate-Serie zu sehen.

Stargate wird bei Amazon Prime als Serie wiederbelebt

Lange Zeit herrschte Unklarheit, ob und wie es mit der Marke Stargate in Zukunft weitergehen würde. Seit 2022 befinden sich das Studio MGM und damit auch die Rechte an Stargate im Besitz von Amazon. Im November 2025 folgt schließlich die große Überraschung: Für Prime Video entsteht eine neue Stargate-Serie.

Informationen zur Handlung der neuen Stargate-Serie sind aktuell noch rar. Fans brauchen sich aber keine Sorgen zu machen, dass die gesamte Reihe einem Reboot unterzogen wird. Stattdessen soll eine neue Geschichte im bisherigen Kanon eröffnet werden, die sowohl versierte Fans als auch Stargate-Neulinge ansprechen soll.

Entwickelt wird Amazons Stargate-Serie von Showrunner Martin Gero, der bestens mit der Welt der Sternentore vertraut ist. Dieser gehörte zuvor zum Autorenstab von Stargate Atlantis und steuerte auch einzelne Drehbücher zu SG-1 und Universe bei. Aktuell sind weder Besetzung noch Produktionsstart bekannt. Daher sollten wir nicht vor 2027 mit einem Start rechnen.