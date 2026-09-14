In 2 Wochen geht das Scrubs-Revival mit Staffel 2 weiter – seht hier die neusten Teaser-Trailer

Nur noch wenige Tage trennen uns vom US-Start der neuen Scrubs-Staffel. Wie albern es dann wieder wird, zeigen allein schon die letzten Previews.

J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison) und Elliot (Sarah Chalke) kehrten bereits am 30. September ins Programm des US-Senders ABC zurück. Einen deutschen Starttermin für die Veröffentlichung auf Disney+ haben wir zwar immer noch nicht, wir gehen aber davon aus, dass das neue Scrubs dann wieder mit einem Monat Verzögerung dort aufschlägt.

Was wir euch aber jetzt schon zeigen können, sind zwei neue Previews auf Staffel 2 des Krankenhauskomödien-Revivals.

Scrubs Staffel 2: Doktorspiele und altbekannte Gesichter

Nach dem ersten Teaser-Trailer zur 2. Scrubs-Season liegen jetzt zwei neue Promos vor, die uns erneut ins Sacred Heart Hospital einliefern. Die eine erinnert an eine von J.D.s Tagtraumfantasien und zeigt, wie er zum Patienten des Brettspiels Operation (aka Doktor Bibber) wird, während Elliot und Turk seine Organe entnehmen – vom Comedy-Knochen bis zum Herz, auf dem natürlich sein bester Freund eingraviert ist.

Hier die Operation-Promo zu Scrubs Staffel 2:

Der zweite neue Teaser wurde via Instagram veröffentlicht. "It's Doctorin' Time!" heißt es darin, während neben allerlei Rückkehrern inklusive der Nachwuchsärzt:innen auch Elliots alte Flamme Sean (Scott Foley) gezeigt wird. Auch J.D. bekommt mit Chalrie (Rachel Bilson) ein neues Love Interest zur Seite gestellt, auch wenn einige Scrubs-Fans vermutlich immer noch hoffen, dass J.D. und Elliot nach ihrer Scheidung doch noch irgendwie zurück zueinander finden.

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Die 2. beziehungsweise 11. Staffel von Scrubs wird aber nicht nur aus Lachern und Tagträumen bestehen ...

Dr. Cox schwebt weiterhin in Gefahr

In der letzten Season erhielt Dr. Cox (John C. McGinley ) eine schwerwiegende Diagnose. Er leidet an einer Autoimmunkrankheit, die sein Leben dramatisch verkürzen und einschränken könnte. Wie das auch die Dramatik der kommenden Staffel verschärfen wird, beleuchtete Showrunnerin Aseem Batra im Gespräch mit TV Insider :

J.D. weiß natürlich, dass Dr. Cox’ Autoimmunerkrankung keine gute Nachricht ist; er weiß aber auch, dass die Medizin große Fortschritte gemacht hat und die Krankheit behandelbar ist. Er hat sich vorgenommen, für Dr. Cox da zu sein, und vollzieht – genau wie viele von uns mit alternden Eltern – den Wandel vom Umsorgten zum Betreuenden, sowohl emotional als auch in praktischer Hinsicht.

Für J.D. ist Dr. Cox eben nicht nur ein Mentor, sondern auch eine Art Vaterfigur. Vor allem, da sein eigener Vater (damals gespielt vom mittlerweile verstorbenen John Ritter) nicht mehr bei ihm ist.

Da J.D.s eigener Vater bereits verstorben ist, erlebt er diese Situation mit Dr. Cox so, wie er sie mit einem Elternteil durchleben würde. Gleichzeitig ist er jedoch auch dessen Arzt und weiß, dass er objektiv und stark für ihn bleiben muss.

Ob Scrubs wirklich so weit gehen würde, den fiesen Fanliebling Dr. Cox für eine dramatische Episode sterben zu lassen, wird sich zeigen. Dann werden Scrubs-Ultras jedoch garantiert auf die Barrikaden gehen.