In 2 Wochen pulverisieren Reacher-Star Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger (!) Amazon mit gemeinsamem Action-Film

Reacher-Star Alan Ritchson baut derzeit seine Filmkarriere aus. In 14 Tagen erscheint ein Action-Kracher mit Arnold Schwarzenegger bei Amazon Prime Video.

Das muss Alan Ritchsons skurrilstes Projekt sein: Ein Dieb beklaut Arnold Schwarzeneggers Weihnachtsmann, und ausgerechnet der Reacher-Star muss ihm aus der Patsche helfen. Das Doppel der beiden Action-Giganten gibt es in 14 Tagen bei Amazon Prime zu sehen und heißt The Man with the Bag.

Reacher-Star Alan Ritchson soll als Dieb Arnold Schwarzenegger helfen

Der Weihnachtsmann (Schwarzenegger) ist ratlos: Ein Unhold hat seinen Sack voller Geschenke gestohlen. Muss Weihnachten jetzt ins Wasser fallen? Statt den Kopf in den Sand zu stecken, beschließt der Held, die Dienste des ausgemachten Langfingers Vance (Ritchson) in Anspruch zu nehmen. Der steht zwar wiederholt auf der Liste der bösen Buben, könnte mit seiner Expertise aber das Diebesgut wiederbeschaffen.

Schwarzenegger zeigte Ritchson und sich selbst bereits gut gelaunt auf Instagram und schwärmte für den Film. Adam Shankman (Der Babynator) nannte er "einen der lustigsten Regisseure, mit denen ich je gedreht habe". Mit dem Reacher-Star vor der Kamera zu stehen, sei im Übrigen "fantastisch".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Ritchson könnte es indes nicht besser laufen. Die Produktion von Reacher Staffel 4 ist in vollem Gange, er hat Chancen auf eine DC-Rolle und entfesselt bald einen knallharten Rachefeldzug. Ein weiterer gnadenloser Action-Kracher steht schon in den Startlöchern.

Wann kommt The Man with the Bag zu Amazon Prime?

The Man with the Bag erscheint am 3. Oktober 2025 bei Amazon Prime Video. Wie viele festliche Gefühle sich gute drei Monate vor Weihnachten einstellen, mag jede:r selbst entscheiden. Ritchson und Schwarzenegger werden die meisten Action-Fans über solche Kleinigkeiten hinwegtrösten.

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im September umfassen neben den neuesten Kapiteln aus den Serienuniversen von The Boys und The Walking Dead Staffel auch neue Netflix-Serien des Peaky Blinders-Schöpfers und der Haus des Geldes-Macher sowie romantische Action für NCIS-Fans.