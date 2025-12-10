In 2 Wochen startet die neue Game of Thrones-Serie: Ihr müsst 3 Dinge über A Knight of the Seven Kingdoms wissen

Die Welt von Game of Thrones kehrt schon in 14 Tagen auf eure Bildschirme zurück. Hier findet ihr drei Hinweise, damit ihr gut auf A Knight of the Seven Kingdoms vorbereitet seid.

A Knight of the Seven Kingdoms heißt die neue Serie, die uns zurück in die Fantasy-Welt von Game of Thrones und House of the Dragon führt. Erneut basiert das Abenteuer auf einer Buchvorlage von Autor George R.R. Martin. Drei Dinge solltet ihr wissen, bevor ihr euch nach Westeros zurückwagt.



1. Die neue Game of Thrones-Serie funktioniert auch ohne Vorwissen

Wenn ihr euch gefragt habt, ob ihr jetzt vorher noch einmal (oder erstmals) alle 8 Staffeln Game of Thrones oder alle 2 (von 4 geplanten) Staffeln House of the Dragon schauen müsst, lautet die klare Antwort: nein. A Knight of the Seven Kingdoms steht auf eigenen Beinen. Kenntnisse der zwei anderen Serien dürften das Seherlebnis zwar bereichern, sind aber keine Pflicht. Für Neulinge in der Fantasy-Welt von Westeros bietet sich hier also ein guter Einstieg.

Schaut hier den Trailer zu A Knight of the Seven Kindoms

A Knight of the Seven Kingdoms - S01 Trailer (Deutsch) HD

Diesmal rückt mit dem niederen Heckenritter Ser Duncan (Peter Claffey) eine neue Hauptfigur in den Fokus. Mit dem glatzköpfigen Jungen, der "Ei" (Dexter Sol Ansell) genannt wird, legt "Dunk der Große" sich einen neuen Knappen zu. Als er bei einem Turnier etwas Geld verdienen will, handelt er sich allerdings gehörigen Ärger mit ein paar Mächtigen ein und wird so auf eine harte Probe gestellt. Selbst wenn Dunk nicht die Schläue adeliger Ränkeschmiede besitzt, will er aber vor allem eines: ein ehrbarer Ritter im moralischen Morast von Westeros sein.

2. Wann spielt A Knight of the Seven Kindoms?

Für GoT- und HotD-Fans ist natürlich die Frage relevant, wie die neue Geschichte nach der Vorlage George R.R. Martins Novellensammlung Der Heckenritter von Westeros * im Verhältnis zu den zwei anderen Erzählungen einzuordnen ist:

A Knight of the Seven Kingdoms spielt 89 Jahre vor der ersten Folge von Game of Thrones , wo Daenerys Targaryen den Thron ihrer Vorfahren zurückerobern will, während sich eine winterliche Bedrohung im Norden zusammenbraut.

, wo Daenerys Targaryen den Thron ihrer Vorfahren zurückerobern will, während sich eine winterliche Bedrohung im Norden zusammenbraut. Die neue Serie ereignet sich mehr als 50 Jahre nach House of the Dragon, die als erste Prequel-Serie den "Tanz der Drachen"-Bürgerkrieg innerhalb der Targaryen-Königsfamilie aufrollt.

Auch in A Knight of the Seven Kindoms regieren die Targaryens mit ihrem weitreichenden Stammbaum Westeros. Dass dieses (meist blonde) Herrschergeschlecht einst sieben Königslande zu einem Reichsgebiet (Westeros) vereinte, erklärt auch den Titel der neuen Serie. Die Zeit der Drachen ist allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits vergangen (bzw. noch nicht wieder von Daenerys angeheizt worden). Deshalb erwartet euch hier eher eine Ritter- als eine Fantasy-Serie, was im Trailer aber nicht minder mitreißend aussieht.

3. A Knight of the Seven Kingdoms streamt bei einem brandneuen Streamingdienst

Eine letzte wichtige Information noch zum Schluss: Während die zwei vorangegangenen Fantasy-Serien Game of Thrones und House of the Dragon immer bei Sky und dessen Streaming-Dienst WOW veröffentlicht wurden, startet A Knight of the Seven Kingdoms ausschließlich beim neuen Streaming-Dienst HBO Max, der am 13. Januar 2026 in Deutschland an den Start geht.

Die Serie A Knight of the Seven Kingdoms startet in der Woche nach dem HBO-Max-Launch am 19. Januar 2026 und zeigt ihre insgesamt 6 Folgen anschließend wöchentlich. Staffel 2 ist bereits bestellt. Außerdem kehrt der erste Game of Thrones-Ableger House of the Dragon diesen Sommer mit Staffel 3 zurück. Westeros lässt uns dieses Jahr also definitiv nicht mehr so schnell los.

