In 2 Wochen startet die Vorgeschichte zu Spider-Man 4 im Stream – So brutal ist das MCU selten

In Spider-Man: Brand New Day feiert der Marvel-Antiheld Punisher sein Kinodebüt im MCU. Doch schon vorher ist er bei Disney+ in einem neuen Film zu sehen.

Spritzendes Blut, saftige Kopfschüsse und extreme Gewalt. Dafür ist das Marvel Cinematic Universe eigentlich nicht bekannt. Das änderte sich jedoch mit der Marvel-Serie Daredevil: Born Again schlagartig, die in Sachen Brutalität neue Maßstäbe für das Superhelden-Universum setzt. Zu verdanken haben wir das unter anderem dem gnadenlosen Antihelden Frank Castle aka Punisher (Jon Bernthal).

Schon diesen Juli feiert der Punisher in dem Superhelden-Abenteuer Spider-Man: Brand New Day seinen ersten Kinoauftritt im MCU. Doch schon vorher bekommt Frank Castle einen eigenen Film bei Disney+ als direkte Vorgeschichte zu seinem Aufeinandertreffen mit Tom Hollands Peter Parker: Punisher: One Last Kill, das vielleicht härteste Action-Spektakel, das wir bisher im MCU gesehen haben.

Punisher: One Last Kill schlägt die Brücke von Daredevil zu Spider-Man 4

Knapp sieben Jahre nach dem Ende der Netflix-Serie Marvel's The Punisher schlüpfte Jon Bernthal im vergangenen Jahr erneut in seine gefeierte Rolle des Punisher und brachte den Charakter mit der Serie Daredevil: Born Again zurück ins MCU. Doch in der aktuell laufenden 2. Staffel glänzt Frank Castle komplett mit Abwesenheit. Stattdessen führt er nun sein eigenes Special bei Disney+ an.

Punisher: One Last Kill ist kein klassischer Marvel-Film. Produziert wird das Special mit einer Laufzeit von rund 60 Minuten nämlich von der Seriensparte Marvel Television exklusiv für den Streamingdienst Disney+. Es handelt sich um ein Herzensprojekt für Hauptdarsteller Jon Berntal, der das Drehbuch in Zusammenarbeit mit Regisseur Reinaldo Marcus Green (King Richard) verfasst hat.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Punisher: One Last Kill anschauen

Punisher: One Last Kill - Trailer (Deutsch) HD

Inspiriert von Garth Ennis' und Steve Dillons Comicreihe "Welcome Back, Frank" folgt die Handlung von One Last Kill dem Punisher, der weiterhin von seinen erlebten Traumata (wie dem Verlust seiner Familie) heimgesucht wird und sich von blutigen Rachefeldzügen verabschieden will – ehe ein neuer Konflikt ihn wieder in einen knallharten Kampf zurückzieht. Dabei soll auch die Mafiabraut Ma Gnucci (Judith Light) eine Rolle spielen.

Konkretere Infos zur Handlung sind rar. Im Gespräch mit Entertainment Weekly teaste Bernthal das Punisher-Special jedoch folgendermaßen:

Es ist die viszerale, psychologisch komplexe, gnadenlose und kompromisslose Version von Frank, in der er dem Publikum den Rücken zukehrt. Nichts ist einfach, und jede Gewalt hat ihren Preis – und diesen Preis werden wir zu sehen bekommen. Ich bin dankbar, dass man mir erlaubt, mich an die Orte zu begeben, an die ich wirklich gehen möchte.

Bevor das Kinodebüt des Punishers höchstwahrscheinlich etwas familienfreundlicher und ohne blutige Kills auskommen wird, verspricht One Last Kill hingegen ein absolut tödliches Action-Feuerwerk, das uns Frank Castle einmal mehr als moralisch komplizierten Rächer präsentiert. Eines macht der Trailer bereits deutlich: Entgegen des Titels wird der Punisher hier mehr als nur einem Menschen das Leben aushauchen.

Wann startet Punisher: One Last Kill bei Disney+?

Marvel-Fans können bereits die Tage herunterzählen, bis Frank Castle wieder zu den Waffen greift. Punisher: One Last Kill steht ab dem 13. Mai 2026 bei Disney+ zum Streamen bereit. Frühaufsteher können das Special bereits ab 3:00 Uhr morgens schauen.

Der nächste Auftritt des Punishers erfolgt danach am 30. Juli 2026 mit dem deutschen Kinostart von Spider-Man: Brand New Day.