In 2 Wochen startet einer der größten Fantasy-Filme des Jahres im Kino: Teil 1 spielte über 750 Millionen ein

Ein Jahr lang mussten sich Fans auf diesen Film gedulden, in wenigen Wochen ist es endlich so weit und es geht im Kino zurück in die fantastische und magische Welt von Oz.

Mit einem Einspielergebnis von über 750 Millionen US-Dollar avancierte Wicked zu einem der größten und erfolgreichsten Fantasy-Filme des Jahres 2024. Die Geschichte der Hexen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) nach dem bekannten Broadway-Musical sowie Roman von Gregory Maguire zog zahlreiche Menschen mit epischer Bildgewalt und eingängigen Gesangseinlagen in ihren Bann.

Rund ein Jahr später wird die Geschichte auf der großen Leinwand zu Ende erzählt. Denn der große Abschluss Wicked: Teil 2 startet in wenigen Wochen im Kino.

Fantasy-Highlight Wicked 2 startet im Kino: Cynthia Erivo und Ariana Grande kehren nach Oz zurück

Wicked dreht sich um die Hexe Elphaba, die gemeinsam mit ihrer Schwester an der Zauberschule Shiz in Oz aufgenommen wird. Dort muss sie sich das Zimmer mit der beliebten Schülerin Glinda teilen, die zunächst ganz und gar nicht begeistert über ihre als Außenseiterin geltende neue Mitbewohnerin ist. Doch langsam nähern sich die beiden unterschiedlichen Frauen an, während Elphaba mit ihren Kräften auch die Aufmerksamkeit des Zauberers von Oz (Jeff Goldblum) auf sich zieht, der sie kurzum in seine Smaragdstadt einlädt.

Dort angekommen bemerken Elphaba und Glinda, dass sich hinter dem Zauberer ein Betrüger verbirgt, der Elphabas Kräfte, die seine eigenen um ein Vielfaches übersteigen, ausnutzen will. Am Ende von Wicked flieht Elphaba schließlich aus der Smaragdstadt, während Glinda zurückbleibt. In Teil 2 stehen die beiden nun auf unterschiedlichen Seiten des Konflikts.

Wicked und Wicked 2 wurden von Regisseur Jon M. Chu und seinem Filmteam am Stück gedreht. Neben Cynthia Erivo, Ariana Grande und Jeff Goldblum kehren in der Fortsetzung unter anderem Jonathan Bailey (Jurassic World 4: Die Wiedergeburt), Marissa Bode, Ethan Slater (Gen V) und Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) zurück.

Wann kommt das Fantasy-Musical Wicked: Teil 2 ins Kino?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, denn Wicked: Teil 2 startet schon in wenigen Wochen im Kino. Hierzulande ist das Fantasy-Musical ab dem 19. November 2025 auf der großen Leinwand zu sehen.

Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.



Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.

