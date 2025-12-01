In 23 Tagen könnt ihr den härtesten Film des Jahres einfach schauen: Die FSK hat ihn erst nach 3 Anläufen freigegeben

Das extrem brutale Action-Inferno Marco hat in Deutschland nur einen limitierten Kinostart bekommen. Wenn ihr den Film lieber unkompliziert streamen wollt, müsst ihr noch wenige Wochen warten.

Das Rache-Action-Drama Marco ist einer dieser Filme, die mit maximalem Härte-Hype daherkommen. Die brutale Genre-Produktion wurde vor dem Start immer wieder als härtester Film aus Indien aller Zeiten beworben und braucht Vergleiche zu Extrem-Vertretern wie A Serbian Film nicht zu scheuen.

Letzte Woche bescherte der deutsche Verleih Busch Media Group dem Film hierzulande einen limitierten Kinostart, wodurch Marco nur sehr vereinzelt auf der großen Leinwand zu sehen ist. Wer den heftigen Action-Reißer lieber bequemer streamen will, braucht nicht mehr lange zu warten.

Heftige Rache-Action Marco ist noch dieses Jahr als VoD verfügbar

Falls Marco bei euch in der Nähe in keinem Kino angelaufen ist, müsst ihr euch nur noch bis zum 25. Dezember 2026 gedulden. Dann ist der Streifen als Video on Demand-Titel digital zum Leihen oder Kaufen bei Anbietern wie Amazon Prime verfügbar.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Marco:

Marco - Trailer (Deutsch) HD

Das könnt ihr vom Brutalo-Hype Marco erwarten

Laut Schnittberichte.com war es für den Verleih ein ganz schöner Kampf, um den Film ungeschnitten mit einer FSK 18-Freigabe ins Kino zu bekommen. Marco hat das rote Siegel erst beim dritten Anlauf im sogenannten Appellationsverfahren erhalten, nachdem die FSK-Freigabe zuvor zweimal abgelehnt worden ist. Für die Uncut-Version im Heimkino gab es zuvor bereits das SPIO/JK-Siegel für "keine schwere Jugendgefährdung".

Im Film von Regisseur Haneef Adeni eskaliert der Konflikt zwischen konkurrierenden Gangster-Familien. Als der blinde Victor (Ishan Shoukath) ermordet wird, nachdem er Zeuge war, wie sein Freund Wasim (Bashid Basheer) zuvor getötet wurde, schwört sein Adoptivbruder Marco (Unni Mukundan) Rache. Es kommt zu einem erbarmungslosen Rachetrip, der immer grausamere Spuren nach sich zieht.

Wer seine persönliche Härtegrenze mal wieder austesten will, kann bei Marco einen Blick riskieren. Der mitunter schrill überzeichnete Streifen entwickelt nach und nach eine elektrisierende Wucht, die einen mit teils spektakulär inszenierten Kämpfen und markerschütternder Gewalt überrollt.