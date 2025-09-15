In 3 Tagen im Kino: Neuer Kriegsfilm von Amazon schafft, was noch keinem deutschen Film gelungen ist

In wenigen Tagen erscheint ein neuer deutscher Kriegsfilm im Kino. Er ist hierzulande das erste Amazon-Original, das es auf die Leinwände schafft.

Schaut euch hier den Trailer zu Der Tiger an:

Der Trailer zeigt klaustrophobische Zustände, Kriegsmüdigkeit und eisernen Zusammenhalt wie in Das Boot . Der Streamingdienst hält offenbar große Stücke auf seine Produktion, die in 3 Tagen im Kino erscheint.

Der Tiger - Trailer (Deutsch/English Subs) HD

Amazon gönnt seinem Kriegsfilm der Tiger einen Kinostart

An der Ostfront des Jahres 1943 ist jede Hoffnung für Nazi-Deutschland verloren: Nach der verlorenen Schlacht von Stalingrad treibt die Sowjetunion die deutschen Streitkräfte zurück in den Westen. Umso überraschter reagiert die Besatzung eines Tiger-Panzers auf ihre Sondermission: Sie sollen hinter den feindlichen Linien einen deutschen Offizier ausfindig machen und zurückbringen.

Das klingt nach Konkurrenz für deutsche Kriegsfilmproduktionen wie das Boot und Im Westen nichts Neues. Und ähnlich wie der Netflix-Hit von 2022 gönnt Amazon Der Tiger einen Kinostart vorweg – womöglich mit Blick auf den Oscar-Gewinn, den der Konkurrenzfilm für sich verbuchen konnte. Es ist das erste Amazon-Original, das in Deutschland ins Kino kommt.

Wann erscheint Der Tiger im Kino und bei Amazon Prime?

Der Tiger startet am 18. September 2025 in den Kinos. Regie führte Dennis Gansel (Napola). In den darauffolgenden Wochen soll der Film auch auf Amazon Prime erscheinen. Vor der Kamera sind unter anderem David Schütter (Barbaren), Leonard Kunz (Das Boot), Yoran Leicher (Mädchen Mädchen) und André Hennicke (Der Untergang) zu sehen.

