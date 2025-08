In 3 Tagen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück: Staffel 1 wurde 250 Millionen Mal geschaut

In wenigen Tagen ist es so weit und die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie kehrt mit Staffel 2 zurück. Fans mussten über zweieinhalb Jahre warten.

Ende 2022 ging bei Netflix die Fantasy-Horror-Serie Wednesday an den Start und entwickelte sich innerhalb weniger Wochen zum weltweiten Phänomen. Über 252 Millionen Views und 1,7 Milliarden Stunden konnte die Neuinterpretation der beliebten Addams Family-Kultfigur verzeichnen und steht damit bis heute auf Platz 1 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien.

Nach über zweieinhalb Jahren Wartezeit gibt es in wenigen Tagen endlich Nachschub in Form von Staffel 2. Was euch darin erwartet, erfahrt ihr hier.

Wednesday Staffel 2: Ein neues Fantasy-Horror-Abenteuer für Jenna Ortega bei Netflix

In Staffel 2 kehrt Wednesday Addams (Jenna Ortega) an die Nevermore Academy für übernatürlich begabte Außenseiter:innen zurück, wo ein neues Schuljahr und neue Mysterien auf sie warten. Nachdem sie im Finale von Staffel 1 für die Rettung der Schule verantwortlich gezeichnet hatte, wird sie in den neuen Folgen plötzlich als Heldin gefeiert. Nicht nur der neue Schuldirektor (Steve Buscemi) ist ihr zugetan, auch schleift sie nun (unfreiwillig) einen Fanclub hinter sich her.

Als sie von einer düsteren Vision um den Tod ihrer Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) heimgesucht wird, muss sie alles daran setzen, die Tragödie zu verhindern. Dabei erhält sie Unterstützung ihrer Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones), mit der sie einmal mehr in die Vergangenheit der Addams Family blickt.

In den neuen Folgen kehren zahlreiche aus Staffel 1 bekannte Gesichter zurück. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit folgenden Namen:

Darüber hinaus dürfen sich Fans über einige namhafte Neuzugänge freuen. Dazu gehören:

Percy Hynes White, der in Staffel 1 in die Rolle von Xavier Thorpe schlüpfte, wird in den neuen Folgen nicht zurückkehren.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Anders als Staffel 1 wird die kommende Season von Wednesday in zwei Teilen auf Netflix serviert. Am 6. August 2025 bekommen Fans somit erstmal nur vier Folgen zu sehen. Etwa einen Monat später, am 3. September 2025 treffen dann die restlichen Episoden bei Netflix ein.

Alles, was ihr bis dahin zu Wednesday Staffel 2 wissen müsst, könnt ihr gesammelt hier nachlesen. Welche Serien-Highlights euch ansonsten den August versüßen können, hört ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.