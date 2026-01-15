In 3 Tagen startet die größte Abenteuerserie des Jahres: Sie setzt ein milliardenschweres Universum fort

Eines der Serien-Highlights 2026 startet noch im Januar. Denn am Montag kehren wir in ein milliardenschweres Universum zurück – mit einer Serie, die (fast) alles anders macht.

Euer Herz schlägt für wunderhübsche Landschaftspanoramen, gutherzige Heldenfiguren, und auch dem ein oder anderen Pferdchen seid ihr nicht abgeneigt? Dann könnte die folgende Serie eure Sehnsucht nach Abenteuern stillen.

Sie stammt zwar aus der Welt von George R.R. Martins Lied von Eis und Feuer. Sie unterscheidet sich aber stark von den Vorgängern Game of Thrones und House of the Dragon, die in den letzten 15 Jahren für Millionen Zuschauende und Milliarden Umsätze gesorgt haben. Schon weil A Knight of the Seven Kingdoms mit einem wesentlich leichteren Ton aufwartet. In drei Tagen beginnt die Reise nach Westeros...

A Knight of the Seven Kingdoms ist mehr Abenteuer als Fantasy

Ich konnte alle sechs Episoden der ersten Staffel vor der Veröffentlichung sehen und meine detaillierten Eindrücke findet ihr im spoilerfreien Serien-Check zu A Knight of the Seven Kingdoms. Die Serie spielt knapp 100 Jahre vor den Ereignissen in Game of Thrones.

In dieser Ära des fiktiven Kontinents Westeros herrscht die weißblonde, inzestuöse Familie Targaryen noch über die sieben Königreiche, allerdings sind ihre Drachen ausgestorben. Hauptfigur ist der frischgebackene Ritter Ser Duncan der Große a.k.a. Dunk (Peter Claffey), der sich bei einem großen Turnier einen Namen machen will. Unterwegs trifft er einen Jungen namens Egg (Dexter Sol Ansell), der unbedingt Dunks Knappe werden will.

Die Serie lebt also weniger von Intrigen oder aufwendigem Effektspektakel, sondern vor allem von den Charakterdynamiken. Der etwas naive Dunk und der naseweise Egg sind ein ungleiches Duo, nicht nur was Alter und Größe angeht. Ihre Kabbeleien machen Spaß und bilden eine willkommene Abwechslung zu den letzten Episoden, die wir aus Westeros gesehen haben.

Sowohl in der 8. Staffel von Game of Thrones als auch beim Ableger House of the Dragon stand das Schicksal der halben Welt auf dem Spiel. Eine Entscheidung konnte die Leben von Tausenden auslöschen. In A Knight of the Seven Kingdoms rückt mit Dunk der einzelne Mensch in den Vordergrund. Und der sorgt sich zunächst einmal nur um sein Abendessen.

Euch erwartet also kein großangelegtes Fantasy-Epos. A Knight of the Seven Kingdoms ist eine leichtfüßige Abenteuerserie, die man problemlos ohne Game of Thrones-Vorwissen schauen kann. Als Vorlage diente dabei die erste von mehreren Novellen, die George R.R. Martin über Dunk und Egg geschrieben hat.

Aufgepasst beim Streaming-Anbieter!

A Knight of the Seven Kingdoms umfasst in der 1. Staffel sechs Episoden, die jeweils zwischen 30 und 40 Minuten lang sind. Anders als die bisherigen Produktionen aus Westeros wird die Abenteuerserie nicht bei Sky/WOW veröffentlicht. Stattdessen startet AKotSK am 19. Januar 2026 mit Folge 1 beim Streaming-Dienst HBO Max in Deutschland. Zu dessen Angebot gehören aber auch die anderen beiden GOT-Serien.

