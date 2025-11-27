In 3 Tagen startet die letzte große Netflix-Serie des Jahres: Ein epischer Machtkampf im Wilden Westen

Eine der spannendsten Netflix-Serien des Jahres startet diese Woche. The Abandons erzählt von einem rauen Western-Überlebenskampf im Jahr 1854.

Zu Beginn des Jahres wählte das Moviepilot-Team die Western-Serie The Abandons unter die meisterwarteten Neuheiten 2025, die Game of Thrones-Star Lena Headey und Gillian Anderson in einen brutalen Machtkampf im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts schickt. Jetzt steht der Start der letzten großen Netflix-Serie des Jahres kurz bevor, die nicht nur Fans von Yellowstone oder dessen Spin-off 1883 auf die Merkliste setzen sollten.

Western-Epos bei Netflix: Darum geht es in The Abandons

Die Geschichte von The Abandons führt zurück ins Jahr 1854 und entfesselt eine grausame Fehde zwischen zwei Familien auf dem Land von Jasper Hollow im Washington-Territorium. Auf der einen Seite haben wir die gläubige Irin Fiona Nolan (Lena Headey), die mit ihren vier adoptierten Kindern auf einer Rinderfarm lebt. Unter ihrem Grund und Boden befindet sich allerdings ein Silbervorkommen, das sich die Unternehmerin Constance Van Ness (Gillian Anderson) mit allen Mitteln an sich reißen will.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Abandons schauen:

The Abandons - Trailer (Deutsch) HD

Während Fiona das ihr von Gott zugesprochene Fleckchen Land unter keinen Umständen aufgeben will, will Constance das Bergbaugeschäft sowie das Vermächtnis ihres toten Mannes mit eisernem Willen in Jasper Hollow ausbreiten. Inmitten dieses Konflikts verliebt sich Constances Tochter Trisha ausgerechnet in den Sohn ihrer Feindin und muss bald zwischen Gerechtigkeit und Loyalität ihrer eigenen Familie gegenüber entscheiden.

Wann startet The Abandons bei Netflix?

Die erste Staffel von The Abandons erscheint am 4. Dezember 2025 bei Netflix. Obwohl der Streamer ursprünglich 10 Episoden der Western-Serie in Auftrag gegeben hatte, wurde die Lauflänge im Zuge von Budgetkürzungen schließlich auf sieben Folgen heruntergeschraubt.

Einwickelt wurde das Western-Drama von Serienschöpfer und Showrunner Kurt Sutter, den Serienfans vor allem als kreative Kraft hinter dem Biker-Epos Sons of Anarchy kennen. Aufgrund kreativer Differenzen zwischen Sutter und Netflix verließ dieser die Produktion jedoch kurz vor Abschluss der Dreharbeiten.

Wer gehört zur Besetzung von The Abandons?

Neben den beiden leading ladies Lena Headey und Gillian Anderson als verfeindete Matriarchinnen Fiona Nolan und Constance Van Ness gibt es im gewaltigen Cast von The Abandons zahlreiche bekannte Stars zu entdecken:

Fionas Wahlfamilie, die Abandons:

Die Familie Van Ness:

Lucas Till (MacGyver) als Garret Van Ness



Aisling Franciosi (The Nightingale) als Trisha Van Ness



Toby Hemingway (The Crossing) als Willem Van Ness



Weiterhin zum Cast gehören Michiel Huisman (Game of Thrones) und Michael Greyeyes (1923), die als Roache und Jack Cree für Constance Van Ness arbeiten. Als Miles Alderton, ein Siedler und treuer Verbündeter der Abandons, gehört auch Ryan Hurst zur Besetzung, der Serienfans sowohl als Opie aus Sons of Anarchy sowie als Beta aus The Walking Dead bekannt ist.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

