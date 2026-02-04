In 3 Tagen startet die neue Yellowstone-Serie: Ihr müsst 3 Dinge über Marshals wissen

Das nächste Yellowstone-Kapitel steht unmittelbar vor der Tür: Über drei Fakten solltet ihr euch vor dem Schauen von Marshals: A Yellowstone Story im Klaren sein.

Über ein Jahr, nachdem die moderne Western-Hitserie Yellowstone zu Ende gegangen ist, erhalten wir in wenigen Tagen endlich die erste Fortsetzung der Dutton-Geschichte – Marshals: A Yellowstone Story. Drei Fakten, die ihr vor dem Start der neuen Serie über sie wissen solltet, erklären wir euch vorab.

1. Marshals spielt zeitlich nach dem Yellowstone-Finale

Nachdem die vorigen Yellowstone-Ableger 1883 und 1923 als Prequels frühere Kapitel der Dutton-Familiengeschichte zeigten, ist Marshals die allererste Fortsetzung. Die neue Serie erzählt das Leben des jüngsten Dutton-Sohnes Kayce (Luke Grimes) weiter, der mit dem Job als U.S.-Marshal für das Justizministerium Drogendeals und Terroristen hinterherspürt. Euch sollte also klar sein, dass die Serie nach dem Yellowstone-Finale spielt und entsprechend das Ende der Mutterserie spoilern wird.

Wenn ihr von Yellowstone bisher noch nicht alle Staffeln geschaut habt, dann beendet die Hauptserie lieber erst, bevor ihr in das Sequel einsteigt.

2. Mehr Action: Marshals leitet eine "neue Ära" bei Yellowstone ein

Wie schon Yellowstone kombiniert auch Marshals in Montana lasso­schwingende Cowboys vor schönen Landschaften mit der modernen Realität von Helikoptern und Tourismus. Dass der Serien-Trailer eine "neue Yellowstone-Ära" verspricht, kommt trotzdem nicht von ungefähr. Denn mit Showrunner Spencer Hudnut, der schon Serien wie SEAL Team leitete, liegt der Fokus jetzt auf Action.

Stellt euch also gegenüber Yellowstone auf einen etwas veränderten Tonfall ein. Kayce Dutton war bereits in der Originalserie ein Ex-Navy-Seal. Nun darf er seine militärischen Kenntnisse erneut auspacken und als Mitglied in der Eliteeinheit der U.S. Marshals vom Pferderücken mit schusssicherer Weste das Gesetz vertreten. Schießereien, Entführungen und Bomben-Terror inklusive.

Yellowstone-Serienschöpfer Taylor Sheridan ist bei der CBS-Produktion Marshals lediglich als ausführender Produzent an Bord, statt wie sonst die Drehbücher fast im Alleingang zu schreiben.

3. Wo und wann startet die Serie Marshals: A Yellowstone Story im Stream?

Marshals: A Yellowstone Story streamt ab dem 2. März 2026 exklusiv bei Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Serie startet mit zwei Folgen zum Auftakt und zeigt ihre übrigen (voraussichtlich 13) Episoden anschließend im Wochentakt.

Von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan startet am 14. März 2026 außerdem die ebenfalls in Montana angesiedelte Serie The Madison mit Michelle Pfeiffer. Darüber hinaus soll nach Kayce später im Jahr 2026 auch noch seine Schwester Beth Dutton ihre eigene Sequel-Serie erhalten: Dutton Ranch.

