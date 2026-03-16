In 3 Tagen startet ein 156 Minuten langes Sci-Fi-Epos: Das Weltraumabenteuer ist "der erste großartige Blockbuster 2026"

Schon sehr bald startet der Science-Fiction-Blockbuster Der Astronaut - Project Hail Mary in den deutschen Kinos. Der Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle läuft mit großen Vorschusslorbeeren an.

Für Sci-Fi-Fans steht diese Woche ein Pflichtbesuch im Kino an. Am Donnerstag startet mit Der Astronaut - Project Hail Mary ein neuer Blockbuster im Kino, in dem Ryan Gosling (Drive) auf einer Weltraummission das Aussterben der gesamten Menschheit verhindern muss. Das Science-Fiction-Abenteuer nach einer Romanvorlage von Der Marsianer-Autor Andy Weir verspricht, ein absolutes Highlight für Genre-Fans zu werden.

Bald im Kino: Darum geht es im Sci-Fi-Blockbuster Der Astronaut - Project Hail Mary

Der neue Science-Fiction-Film stammt von dem Regie-Duo Phil Lord und Christopher Miller, die unter anderem The Lego Movie und 21 Jump Street inszeniert haben und als Produzenten an den animierten Spider-Verse-Filmen beteiligt sind. In ihrem neuen Realfilm-Blockbuster spielt Gosling den Astronaut Ryland Grace, der ohne Erinnerungen an Bord eines Raumschiffs erwacht. Langsam kommt er dahinter, dass er offenbar der einzige Überlebende einer Reise ins Sonnensystem von Tau Ceti ist.



Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Der Astronaut - Project Hail Mary:

Der Astronaut - Trailer 2 (Deutsch) HD

Hier soll Ryland die Lösung für die Rettung der Menschheit finden, der auf der Erde nach einem katastrophalen Ereignis eine neue Eiszeit droht. Außerdem bemerkt der unfreiwillige Astronaut, dass er hier im All womöglich doch nicht ganz allein ist.



Der neue Science-Fiction-Film startet mit starken ersten Reaktionen und richtig guten Kritiken

Bereits die ersten Social-Media-Reaktionen zu Der Astronaut fielen sehr positiv aus. So schrieb der Filmkritiker Eric Marchen auf X beispielsweise:

Phil Lords und Christopher Millers Weltraumabenteuer, das man gesehen haben muss, startet als erster großer Blockbuster des Jahres 2026. Die atemberaubende Kameraführung von Greig Fraser greift nach den Sternen, getragen von Ryan Goslings herausragender Leistung. Dieser Film ist der Hammer!

Die finalen Reviews für den Sci-Fi-Blockbuster sind auch extrem positiv. Bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes verzeichnet Der Astronaut einen Schnitt von starken 94 Prozent. Ziemlich euphorisch klingt außerdem unser Film-Check von Moviepilot-Autorin Esther Stroh, die unter anderem schreibt:

Wenn Raumschiffe durch die Leere des Alls schweben und Angeln in die brodelnde Oberfläche fremder Planeten getaucht werden, fängt Dune-Kameramann Greig Fraser die Sci-Fi-Weite zwischen wirbelnden Farben und der Einsamkeit des Weltraums überzeugend ein. Nur gelegentlich würde man in den Aufnahmen ferner Galaxien gern noch etwas länger staunend verweilen, als der temporeiche Schnitt es zulässt.

Mit seinen fast zweieinhalb Stunden Laufzeit ist der Film zwar etwas zu lang geraten. Andererseits braucht Ryland Graces Weltraum-Odyssee aber auch die Zeit, sich von der ersten Gefährdung der Erde über die händeringende Suche nach einer Problemlösung bis zum Aufbruch ins All mit ihrer ganzen Tragweite zu entfalten. Die Sprünge zwischen der Gegenwart der interstellaren Reise und den Rückblenden, die Graces Beteiligung erklären, liefern die nötige Abwechslung.

In Kürze könnt ihr euch selbst von dem Blockbuster überzeugen. Der Astronaut - Project Hail Mary läuft in Deutschland ab dem 19. März 2026 im Kino.