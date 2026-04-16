In 3 Tagen startet eine neue Thriller-Serie bei Netflix: Die 6 Folgen führen in die Abgründe einer christlichen Sekte

Bald veröffentlicht Netflix eine neue Thriller-Serie, in der eine Frau das Familienleben in einem christlichen Kult hinterfragt. Hier erfahrt ihr mehr Infos über Unchosen.

Wer bei Netflix am liebsten Thriller-Produktionen schaut und mal wieder neuen Nachschub sucht, muss sich nur noch wenige Tage gedulden. Am 21. April 2026 veröffentlicht der Streamer die sechsteilige Serie Unchosen, die in düstere Abgründe einer christlichen Sekte führt. Mit dabei ist unter anderem Sex Education-Star Asa Butterfield.

Neue Thriller-Serie bei Netflix: Darum geht es in Unchosen

In der neuen Serie von Schöpferin Julie Gearey (Intergalactic) geht es um Hauptfigur Rosie (Molly Windsor), die mit ihrem Ehemann Adam (Asa Butterfield) und ihrer Tochter in einer christlichen Gemeinschaft namens "Fellowship of the Divine" lebt.

Die abgeschiedene Sekte wird von Mr. Phillips (Christopher Eccleston) angeführt. Nachdem Rosie eines Tages den geheimnisvollen Sam (Fra Fee) getroffen hat, kommen ihr zunehmend Zweifel am vermeintlich heilen Alltag der religiösen Gemeinschaft.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Unchosen:

Unchosen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mehr Netflix-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.



Unchosen umfasst insgesamt sechs Episoden, womit sich die neue Netflix-Serie bequem an einem langen Nachmittag oder Abend durchschauen lässt. Wer eine kurzweilige Thriller-Produktion nach ähnlich paranoid-spannender Art sucht, sollte bei dem Streamer auch noch einen Blick auf die Serie Wayward werfen.

Podcast: Die 20 besten Netflix-Serien aller Zeiten

Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand aus Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.