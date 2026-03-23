In 3 Tagen startet eine Thriller-Serie bei Netflix, die zu einem gigantischem Universum mit 13 Teilen gehört

Netflix wagt sich an die Verfilmung eines Krimi-Universums, das bis zu 13 Staffeln mit sich bringen könnte. In wenigen Tagen geht es los.

Letztes Jahr gab es Dept. Q, dieses Jahr wagt sich Netflix an den nächsten Skandi-Noir. In wenigen Tagen startet die Thriller-Serie Jo Nesbø's Harry Hole, die die Bestseller-Reihe des norwegischen Schriftstellers endlich werkgetreu adaptieren soll. Mit dabei ist Thriller-Haudegen Joel Kinnaman (The Killing, Altered Carbon), der einen zwielichtigen Cop spielt. Gelingt die Serie, könnte hier ein langlebiger Netflix-Krimi seinen Anfang nehmen.

Nach 13 Romanen wird Harry Hole zum Netflix-Helden

1997 erschien Jo Nesbøs erster Roman über den Osloer Hauptkommissar Harry Hole (ausgesprochen: Hoh-leh), der trotz seiner brillanten Ermittlerfähigkeiten mit Vorgesetzten aneinandergerät. Mittlerweile sind 13 Romane erschienen (der letzte 2023). In der Netflix-Serie wird "Das fünfte Zeichen" adaptiert, der fünfte Roman der Reihe (bei Amazon *).

Vorkenntnisse über den Alkoholiker Hole sind allerdings nicht nötig, da die Serie das Publikum schnell auf den wichtigsten Stand bringt. Tobias Santelmann (The Last Kingdom) spielt Kommissar Hole, der diesmal einem Serienkiller auf der Spur ist, der seinen Opfern einen Finger abtrennt. Darüber hinaus verkomplizieren Bandenkriege und der potenziell korrupte Kollege Tom Waaler (Joel Kinnaman) die Ermittlungen von Hole. Denn alle fressen dem charismatischen Waaler aus der Hand, während Harry Hole ihn schwerster Verbrechen verdächtigt.

Falls euch der Name Harry Hole bekannt vorkommt, könnte das auch an dem Thriller Schneemann liegen, in dem Michael Fassbender in der Rolle 2017 an den Kinokassen unterging. Anders als damals ist Schriftsteller Jo Nesbø diesmal direkt an den Drehbüchern der Netflix-Serie beteiligt, während Nick Cave und Warren Ellis (!) den Score beisteuern.

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Jo Nesbø's Harry Hole startet noch diese Woche bei Netflix

Die 1. Staffel von Jo Nesbø's Harry Hole besteht aus neun Episoden und wird am 26. März bei Netflix veröffentlicht. Staffel 2 wurde noch nicht bestellt, aber ausgehend vom Hunger des Streaming-Publikums nach Thrillern à la Harlan Coben und Krimiserien stehen die Chancen gut, dass die Serie ihre Fans findet.

Weitere Infos zu möglichen kommenden Netflix-Hits gibt es in der neuen Folge von Streamgestöber:

Podcast: Was wird Netflix' nächste Serien-Sensation nach Stranger Things?

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Nach einer kurzen Analyse, was Stranger Things zu einem so starken Publikumsmagneten aufsteigen ließ, blicken wir im Podcast auf aktuelle und zukünftige Serien, die der nächste Hit werden könnten.

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