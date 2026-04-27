In 3 Tagen startet eine Thriller-Serie bei Netflix: Sie basiert auf einer 5-teiligen Vorlage, die schon mehrfach verfilmt wurde

Die nächste große US-Serie bei Netflix startet diese Woche. Die Story eines Ex-Soldaten mit einer ungewöhnlichen Freundschaft dürfte euch bekannt vorkommen.

Alle kennen Jason Bourne oder Jack Reacher, aber wie sieht es eigentlich mit Creasy aus? In Sachen Gefahrenpotenzial steht er den Genannten in nichts nach. Creasy ist der Held von fünf Romanen, hat vier Kinofilme inspiriert und kriegt ab dieser Woche seine eigene Netflix-Serie. Ihr habt noch nie von ihm gehört? Dann sagt euch vielleicht der Titel Mann unter Feuer etwas. Der Thriller mit Denzel Washington ist die bekannteste Adaption eines Creasy-Romans. Das soll sich in wenigen Tagen ändern, wenn bei Netflix der Action-Thriller Man on Fire startet.

Die Thriller-Serie Man on Fire wurde von einer 5-teiligen Romanreihe inspiriert

Marcus Creasy ist eine Schöpfung des englischen Schriftstellers A. J. Quinnell und erblickte bereits 1980 das Licht der Romanwelt. In seinem ersten Roman "Mann unter Feuer" wird er als alkoholkranker Ex-Legionär eingeführt, der als Bodyguard eine einflussreiche italienische Familie schützen muss. Dabei freundet er sich mit der kleinen Tochter seines Auftraggebers an. Als diese entführt wird, beginnt Creasy einen Rachefeldzug.

Quinnell schrieb vier weitere Creasy-Romane, während der Stoff im Kino weltweit Wellen schlug. 1987 wurde Mann unter Feuer zum ersten Mal mit Scott Glenn in der Hauptrolle verfilmt. Für die Neuverfilmung von Tony Scott und Denzel Washington aus dem Jahr 2004 wurde die Geschichte nach Mexiko verlegt. Wer erinnert sich nicht an Dakota Fanning, die es als Kinderstar schaffte, mit ihrem Co-Star und filmischen Beschützer Washington mitzuhalten?

Tony Scotts Kinofilm war wiederum das Vorbild von zwei indischen Adaptionen, einmal die Hindi-Produktion Ek Ajnabee mit Bollywood-Star Amitabh Bachchan und zum Zweiten der tamilische Film Aanai: Born to Fight. 21 Jahre nach der letzten (indirekten) Mann unter Feuer-Adaption übernimmt Candyman-Star Yahya Abdul-Mateen II die Rolle von Creasy in einer sieben Episoden umfassenden Netflix-Serie. Diese basiert eher lose auf den Romanen.

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Die Netflix-Serie spielt in Brasilien und weicht von den bisherigen Filmen ab

Yahya Abdul-Mateen II, der dieses Jahr erst bei Disney+ in Marvels Wonder Man zu sehen war, spielt John (nicht Marcus!) Creasy. Creasy ist ein ehemaliger Special Forces-Soldat mit Einsätzen im Irak und in Afghanistan. In der offiziellen Synopsis heißt es:



Heute wird Creasy von einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung geplagt. Entschlossen, seine persönlichen Dämonen zu überwinden, begibt er sich auf einen Weg der Vergeltung und Erlösung. Doch noch bevor er sich an dieses neue Leben gewöhnen kann, findet er sich erneut im Kreuzfeuer wieder und kämpft härter als je zuvor.

Eine wichtige Rolle übernimmt hierbei die junge Poe (Billie Boullet), die Zeugin eines verheerenden Ereignisses geworden ist. Creasy muss sie beschützen und gleichzeitig den Verantwortlichen nachspüren. Wie der erste Trailer zur Netflix-Serie zeigte, zieht es Creasy diesmal nach Brasilien. Bei Man on Fire handelt es sich nicht um eine 1:1-Adaption von Quinnells erstem Roman (anders als es zum Beispiel bei Jo Nesbø's Harry Hole der Fall war). Showrunner Kyle Killen (Awake) hat der Vorlage eher das "seelische und emotionale Zentrum" der Geschichte entnommen und warnt bei Collider , dass es sich "nicht um eine direkte Adaption" eines der Romane handelt.

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Die sieben Episoden von Man on Fire werden am Donnerstag, den 30. April, bei Netflix veröffentlicht. Zum Cast gehören auch noch Bobby Cannavale (Nine Perfect Strangers), Alice Braga (Queen of the South) und Scoot McNairy (Halt and Catch Fire).